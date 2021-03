Pistoiese – Lecco: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Pistoiese – Lecco di Sabato 27 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 33° giornata del Girone A di Serie C

PISTOIA – Sabato 27 marzo 2021, alle ore 15:00, scenderanno in campo Pistoiese e Lecco per la 33° giornata del Girone A di Serie C . Non si tratta della prima sfida tra le due squadre che si ritrovano ad affrontarsi dopo che l’ultima volta il Lecco si è imposto per 4-1. I bookmakers danno favorito il Lecco e la quota della vittoria è data a 2.30. La Pistoiese ha inanellato 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 2 gol e subendone 6. Il Lecco é reduce da 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 7 reti e subito 5 . I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo match sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Dalle ore 15:00 sarà disponibile la cronaca della partita con diretta testuale. Un’ora prima invece saranno disponibili le formazioni ufficiali per scoprire insieme le mosse dei due allenatori. Ricordiamo che nel Girone A di Serie C al primo posto c’é il Como con 59 punti, seguito da Pro Vercelli con 58 e Alessandria con 56 .

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PISTOIESE:. A disposizione:



LECCO:. A disposizione:





. A disposizione:. A disposizione:

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Pistoiese – Lecco , valido per la 33° giornata del Girone A di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Le probabili formazioni di Pistoiese – Lecco

La Pistoiese dovrebbe optare per un 5-3-2 con Perucchini tra i pali, terzini Pierozzi e Simonti e al centro Varga, Solerio e Simonti. In cabina di regia Valiani affiancato da Pezzi e Spinozzi. In attacco Chinellato e Rovaglia. Il Lecco dovrebbe optare invece con un 3-4-3 con Pissardo in porta, in difesa Malgrati, Cauz e Merli Sala. In mediana Foglia e Marotta ed esterni di centrocampo Celjak e Iocolano. In attacco Mangni e Azzi ali e Capogna punta centrale.

PISTOIESE (5-3-2): Perrucchini; Pierozzi, Baldan, Varga, Solerio, Simonti; Pezzi, Valiani, Spinozzi; Chinellato, Rovaglia.Allenatore: Riolfo.

LECCO (3-4-3): Pissardo; Malgrati, Cauz, Merli Sala; Celjak, Balzoni, Marotta, Foglia; Iocolono, Capogna, Azzi. Allenatore: D’Agostino.