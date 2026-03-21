Pistoiese-Trevigliese 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Pistoiese-Trevigliese di Sabato 21 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

PISTOIA – Sabato 21 marzo 2026, lo Stadio Marcello Melani ospiterà la partita Pistoiese-Trevigliese, sfida valida per la ventottesima giornata del Girone D di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00.

Nel match tra Pistoiese e Trevigliese, la formazione di casa parte con i favori del pronostico. A indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: la Pistoiese, infatti, è al terzo posto grazie a 16 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte, segno di un ottimo cammino. La Trevigliese, invece, si ritrova al quindicesimo posto dopo 5 vittorie, 6 pareggi e 16 sconfitte, mostrando un ruolino di marcia negativo. Alla luce dei dati, la Pistoiese parte nettamente favorita grazie alla posizione in classifica e a un rendimento complessivamente molto più solido, mentre la Trevigliese dovrà puntare su una prova difensiva compatta per provare a strappare un risultato positivo.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che la Pistoiese, con 42 gol segnati e 16 subiti, presenta una differenza reti di 26. Allo stesso tempo, la Trevigliese ha un record di 25 gol segnati e 45 subiti, con una differenza di -20. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri evidenziano un netto vantaggio della Pistoiese, molto più efficace sia in fase offensiva che difensiva, mentre la Trevigliese fatica in entrambe le fasi.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra di casa come favorita. Ciò è dimostrato dal 1.20 per la vittoria della Pistoiese, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà molto probabile. Il pareggio è quotato a 5.00, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria della Trevigliese è di 11.50, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno pochissime possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PISTOIESE-TREVIGLIESE]

FC PISTOIESE: Giuliani, Accardi, Bertolo, Saporetti, Raicevic, Della Latta, Tempre, Sciortino, Campagna, Pellizzari, Russo. A disposizione: Magalotti, Pellegrino, Biagi, Di Nolfo, Rossi, Pinzauti, Montalto, Cuomo, Sangaré Traoré. Allenatore: Lucarelli Cristiano

TREVIGLIESE: Bersanetti, Moraschi, Ruggeri, Caporali, Delcarro, Ottini, Montalbano, Nchama, Pesenti, Valagussa, De Gradi. A disposizione: Maccherini, Rubagotti, Cretti, Romani, Ortelli, Brambilla, Ciarmoli, Di Palma, De Respinis. Allenatore: Carminati Simone

Reti:

Ammonizioni:

Recupero:

Le formazioni ufficiali di Pistoiese-Trevigliese

FC PISTOIESE: Giuliani, Accardi, Bertolo, Saporetti, Raicevic, Della Latta, Tempre, Sciortino, Campagna, Pellizzari, Russo. A disposizione: Magalotti, Pellegrino, Biagi, Di Nolfo, Rossi, Pinzauti, Montalto, Cuomo, Sangaré Traoré. Allenatore: Lucarelli Cristiano

TREVIGLIESE: Bersanetti, Moraschi, Ruggeri, Caporali, Delcarro, Ottini, Montalbano, Nchama, Pesenti, Valagussa, De Gradi. A disposizione: Maccherini, Rubagotti, Cretti, Romani, Ortelli, Brambilla, Ciarmoli, Di Palma, De Respinis. Allenatore: Carminati Simone

L’arbitro

A dirigere la gara sarà il fischietto Lorenzo Spinelli della Sezione di Cuneo, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Ferrara proveniente da Castellammare di Stabia e Camillo Amarante appartenente alla Sezione di Castellammare di Stabia. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara

La presentazione del match

COME ARRIVA LA PISTOIESE – Il tecnico Lucarelli dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Giuliani a difesa della porta; Costa Pisani, Gennari, Bertolo e Tempre a completare il pacchetto difensivo; Biagi, Maldonado e Della Latta in mediana; il tridente offensivo sarà formato da Kharmoud, Raicevic e Russo. Tale modulo è pensato per favorire l’ampiezza sulle fasce e un pressing alto sui portatori di palla, così da impedire all’avversario di impostare il proprio gioco.

COME ARRIVA LA TREVIGLIESE – Il tecnico Carminati si schiera con il 3-5-2: tra i pali c’è Maccherini; in difesa spazio al terzetto formato da Moraschi, Rubagotti e Caporali. Sulla linea mediana agiscono Del Carro, Ruggeri, Montalbano, Nchama e De Respinis, chiamati a garantire equilibrio e rifornimenti costanti. In avanti il tandem composto da Valagussa e Brambilla ha il compito di guidare la manovra offensiva e cercare con continuità la via del gol. Il modulo punta a garantire una difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede.

Le probabili formazioni

PISTOIESE (4-3-3): Giuliani; Costa Pisani, Gennari, Bertolo, Tempre; Biagi, Maldonado, Della Latta; Kharmoud, Raicevic, Russo. Allenatore: Lucarelli

TREVIGLIESE (3-5-2): Maccherini; Moraschi, Rubagotti, Caporali; Del Carro, Ruggeri, Montalbano, Nchama, De Respinis; Valagussa, Brambilla. Allenatore: Carminati.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Pistoiese e Trevigliese in diretta Streaming TVL Canale14 Toscana, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.