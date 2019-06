Play-off Serie C: pari tra Pisa e Triestina, domani Piacenza-Trapani

Pareggio nella gara di andata tra Pisa e Triestina in casa dei toscani. Domani Piacenza-Trapani

Nella giornata di ieri si è giocata la prima semifinale, o finale, d’andata dei play-off di Serie C. All’Arena Garibaldi sono scese in campo Pisa e Triestina che hanno terminato l’incontro 2-2 lasciando, in questo modo, sospeso il discorso qualificazione in vista della gara ritorno. La partita è iniziata subito forte con la Triestina che si è portata in avanti al 14′ con Costantino, ma al 39′ è stato bravo il Pisa a riportarsi in parità. La gioia della rete per i padroni di casa, però, è durata pochi minuti visto che, al 43′, la Triestina si è portata di nuovo avanti con Formiconi. Nei minuti finali, precisamente al minuto 86′, i toscani sono riusciti a trovare la rete del 2-2 con Marconi. Ricordiamo che hai quarti il Pisa ha eliminato l’Arezzo, mentre la Triestina si è imposta con un complessivo di 3-1 sul Feralpisalò.

Nella giornata di sabato, invece, alle ore 20.30 andrà in scena la seconda semifinale che vedrà contrapposte Piacenza e Trapani. I Biancorossi, cosi come i siciliani, hanno iniziato i play-off nei quarti di finali. La squadra piacentina ha avuto la meglio sull’Imolese nella gara di andata per 2-0, mentre al ritorno nonostante la sconfitta per 2-1 è riuscita comunque a passare il turno. Nell’altro quarto il Trapani ha eliminato il Catania nel derby siciliano: entrambe le sfide sono terminate con due pareggi, 2-2 all’andate e 1-1 al ritorno, ma ad avere la meglio in quanto testa di serie sono stati i granata. Ricordiamo che le vincenti delle due semifinali saranno promosse in Serie B. Le gare di ritorno sono in programma domenica 9, Triestina-Pisa, e Sabato 15, Trapani-Piacenza.