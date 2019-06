Olanda – Inghilterra: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Olanda – Inghilterra: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale della seconda semifinale di Nations League, calcio d’inizio alle ore 20.45

GUIMARAES – Giovedì 6 giugno alle ore 20.45 andrà in scena Olanda – Inghilterra, incontro valevole per la seconda semifinale della UEFA Nations League. Da una parte ci sono i Tulipani che hanno vinto il loro girone eliminando i campioni del Mondo della Francia e la Germania con un pareggio in terra tedesca, all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Dall’altra parte, invece, ci sono gli inglesi che hanno fatto fuori Spagna e Croazia vincendo in rimonta lo “spareggio” contro i vice-campioni del Mondo. Sono 21 i precedenti tra Olanda e Inghilterra: entrambe le squadre hanno vinto 6 partite mentre 9 sono i pareggi.

La cronaca minuto per minuto

Giovedì 6 giugno alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI OLANDA – La Nazionale di Koeman dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Cillessen in porta, pacchetto difensivo composto da Dumfries e Blind sulle corsie esterne mentre nel mezzo De Ligt e Van Djik. A centrocampo De Jong in cabina di regia con Wijnaldum e De Roon mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Bergwijn, Babel e Depay.

QUI INGHILTERRA – La Nazionale inglese dovrebbe scendere in campo con un modulo speculare: Pickford in porta, pacchetto difensivo composto da Chilwell e Walker sulle corsie esterne mentre nel mezzo Keane e Maguire. A centrocampo Henderson in cabina di regia con Dier e Alli mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Sterling, Kane e Sancho.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Olanda – Inghilterra, valevole per la seconda semifinale della UEFA Nations League, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su RAI 3.

Le probabili formazioni di Olanda – Inghilterra

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, de Ligt, van Dijk, Blind; de Jong, Wijnaldum, de Roon; Bergwijn, Depay, Babel. Allenatore: Koeman

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Chilwell, Keane, Maguire, Walker; Dier, Henderson, Alli; Sterling, Kane, Sancho. Allenatore: Southgate

STADIO: Estádio D. Afonso Henriques