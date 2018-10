UEFA Nations League, Polonia-Portogallo: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Polonia-Portogallo: incontro valevole per la terza giornata di UEFA Nations League, calcio d’inizio alle ore 20.45.

CHORZOW – Tra poco andrà in scena Polonia – Portogallo, incontro valevole per la terza giornata del Gruppo 3 della Lega A della UEFA Nations League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-1-1 per la Polonia con Lewandowski e Piatek a comporre il tandem offensivo mentre il Portogallo risponde col 4-3-3 con Rafa Silva e Bernardo Silva a supporto di Andrè Silva.

Le formazioni ufficiali del match

POLONIA (4-4-1-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Jedrzejczyk; Zielinski, Klich, Krychowiak, Kurzawa; Lewandowski, Piatek Allenatore: Jerzy Brzeczek

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui; Pizzi, Ruben Neves, Carvalho; Rafa Silva, André Silva, Bernardo Silva. Allenatore: Fernando Santos