Pontedera – Monza in diretta: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Pontedera – Monza del 15 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la diciannovesima giornata del Girone A di Serie C, calcio d’inizio alle ore 17:45

PONTEDERA – Nel pomeriggio di Domenica 15 Dicembre ha luogo l’incontro tra Pontedera e Monza, valevole per la diciannovesima giornata del Girone A del campionato di Serie C. Uno scontro al vertice classifica, tra due compagini che hanno ben figurato fin qui anche e che nutrono grandi aspettative in ottica promozione. I padroni di casa arrivano a questa sfida dopo l’importante vittoria interna rimediata sul proprio terreno di gioco con il Lecco, che attualmente si trova sedicesima in classifica, con il risultato di 4-1 nell’ultima giornata del torneo che si è tenuta mercoledì 11 Dicembre. La formazione ospite, nel precedente turno di campionato, ha anch’essa raccolto un buon successo tra le mura amiche contro la Giana Erminio con il largo risultato finale di 3-0.

Si preannuncia una gara di difficile lettura, con la compagine ospite, che finora ha perso solo una partita in stagione, certamente avvantaggiata. La squadra di Ivan Maraia con una vittoria, potrebbe consolidarsi nella seconda posizione della graduatoria tenendo a distanza di sicurezza il Renate, diretta inseguitrice, che si trova a tre lunghezze. Il Monza, invece, è alla ricerca di punti importanti che consentirebbero alla capolista di continuare la fuga in solitaria.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Le probabili formazioni delle due squadre

Diretta Pontedera – Monza. Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera, nel pomeriggio di Domenica 15 dicembre alle ore 17.45. Due moduli differenti, quelli proposti, che hanno mostrano comunque una grande efficacia visto che si affrontano due tra i migliori attacchi della categoria. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma davvero invidiabile. Il Pontedera le quattro vittorie consecutive raccolte nelle ultime quattro uscite stagionali a fronte delle tre vittorie ed un pareggio ottenute dagli ospiti nello stesso numero di partite.

Per quanto riguarda i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, il Pontedera potrebbe schierare il tandem offensivo formato da De Cenco, autore di una splendida tripletta nell’ultima gara, e Semprini. Il Monza dovrebbe proporre un attacco a due con Brighenti e Finotto, che proveranno a ricavarsi spazi tra le maglie della difesa avversaria assistiti da Chiricò sulla trequarti.

Pontedera (3-5-2): Mazzini; Risaliti, Piana, Benassai; Pavan, Bruzzo, Caponi, Barba, Mannini; De Cenco, Semprini. All. Maraia.

Monza (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Paletta, Bellusci, Anastasio; Armellino, Fossati, D’Errico; Chiricò; Brighenti, Finotto. All. Brocchi.

Direttore di Gara: L’arbitro della gara tra Pontedera e Monza sarà il sig. Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Gaetano Massara di Reggio Calabria e Roberto Terenzio di Cosenza.

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in streaming attraverso il canale Eleven Sports. In alternativa sarà possibile seguire la gara anche sulla piattaforma Bet365. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 17.45, per un incontro che si prospetta molto avvincente.