Pontedera-Ravenna: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Pontedera-Ravenna di Domenica 12 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C, Girone B

PONTEDERA – Domenica 12 aprile, alle ore 17:30, allo stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera, andrà in scena Pontedera-Ravenna, match valido per la trentunesima giornata di Serie C 2025/2026, Girone B. Se i giallorossi facessero bottino pieno in Toscana, decreterebbero la retrocessione matematica del Pontedera con 2 giornate di anticipo. La formazione di mister Braglia occupa infatti l’ultima posizione con 20 punti. Con tre giornate da mandare agli archivi, diventa impossibile raggiungere il Bra, che è penultimo a quota 30.

Il Pontedera costruisce gran parte della sua identità tra le mura amiche. È una squadra ordinata, che prova a gestire il possesso senza forzare troppo i tempi, cercando di arrivare negli ultimi metri con più uomini possibile. Iaaaaal problema, però, resta nella continuità offensiva. La manovra è spesso pulita, ma manca cattiveria negli ultimi trenta metri. Contro squadre compatte, questo limite diventa evidente. Dal punto di vista difensivo, invece, il Pontedera sa stare dentro la partita. Linee corte, pochi spazi concessi e una buona lettura delle situazioni di pericolo. In una gara così, può essere un vantaggio importante.

Il Ravenna arriva con un approccio più diretto. Meno costruzione, più verticalità. È una squadra che non ha problemi ad abbassarsi e aspettare, per poi colpire quando trova spazio. In trasferta questo atteggiamento diventa ancora più evidente. L’obiettivo è rimanere in equilibrio il più a lungo possibile, sfruttando errori e ripartenze. A differenza del Pontedera, il Ravenna tende a creare meno, ma con maggiore immediatezza. Se trova campo aperto, può diventare pericoloso anche con poche occasioni

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PONTEDERA-RAVENNA]

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Abdoulaye Diop di Treviglio, coadiuvato dagli assistenti Vittorio Consonni di Treviglio e Luca Bernasso di Milano. Mentre il quarto ufficiale sarà Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro e l’operatore FVS sarà Cristiano Pelosi di Ercolano.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL PONTEDERA- Il Pontedera si schiera con un 3-4-2-1: tra i pali c’è Tantalocchi; in difesa la linea a tre è composta da Cerretti, Espeche e Guidi. A centrocampo agiscono Perretta, Ladinetti, Pietra e Ambrosini, incaricati di garantire equilibrio e spinta sulle corsie. Sulla trequarti si muovono Ianesi e Ragatzu, con il compito di supportare l’unica punta Corona, principale riferimento offensivo della squadra. In panchina il tecnico Braglia.

COME ARRIVA IL RAVENNA – Il Ravenna si schiera con un 3-5-2: tra i pali c’è Poluzzi; in difesa la linea a tre è composta da Donati, Esposito e Solini. A centrocampo agiscono Corsinelli, Lonardi, Rossetti, Tenkorang e Bani, chiamati a garantire equilibrio e spinta sulle corsie laterali. In attacco la coppia formata da Spini e Fischnaller rappresenta il principale riferimento offensivo della squadra. In panchina il tecnico Andrea Mandorlini.

Le probabili formazioni

PONTEDERA (3-4-2-1): Tantalocchi, Cerretti, Espeche, Guidi, Perretta, Ladinetti, Pietra, Ambrosini, Ianesi, Ragatzu, Corona Allenatore: Braglia.

RAVENNA (3-5-2): Poluzzi; Donati, Esposito, Solini; Corsinelli, Lonardi, Rossetti, Tenkorang, Bani; Spini, Fischnaller. Allenatore: GMandorlini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Pontedera-Ravenna, valida per la trentunesima giornata di Serie C, girone B, sarà trasmessa su SkySport in diretta televisiva e in streaming su Now TV.