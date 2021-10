Pordenone – Ternana: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pordenone – Ternana del 16 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’8a giornata della Serie B

PORDENONE – Sabato 16 ottobre, alle ore 14:00, si terrà il match Pordenone – Ternana, incontro valido per l’8a giornata della Serie B. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa friulani allenati da Massimo Rastelli. Che attualmente si trovano soltanto in 20a ed ultima posizione un solo punto, dietro al Vicenza allenato dal tecnico Cristiano Lucarelli. Il Pordenone, da parte sua, dovrà assolutamente cercare di portare a casa un risultato utile. La dirigenza friulana ha infatti deciso di rinnovare la propria fiducia all’allenatore, evitando un secondo cambio di panchina dopo l’esonero di Massimo Paci, ma è necessaria una “mentalità diversa”, per dirla con il presidente Mauro Lovisa. Dall’altra parte del campo troviamo invece la Ternana, che attualmente occupa la 15a posizione in campionato, con 7 punti, a un solo punto di distanza dalla SPAL, e a soli due punti dal Monza e dal Parma.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PORDENONE:. A disposizione:. Allenatore: Massimo Rastelli.



TERNANA:. A disposizione:. Allenatore: Cristiano Lucarelli.



Reti: al ' pt . Massimo Rastelli.Cristiano Lucarelli.al ' pt .

La presentazione del match

QUI PORDENONE – Il ct Massimo Rastelli potrebbe schierare il modulo 4-3-1-2, con El Kaouabibi, Camporese, Barison e Bassoli in posizione arretrata. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Magnino, Petriccione e Zammarini, alle spalle del trequartista Folorunsho. Coppia d’attacco con Tsadjout e Cambriaghi.

QUI TERNANA – L’allenatore Cristiano Lucarelli potrebbe schierare invece un 4-3-3, con Defendi, Sorensen, Capuano e Martella a comporre il blocco difensivo. A centrocampo potremmo trovare Agazzi, Kontek e Paghera, alle spalle del tridente d’attacco formato da Partipilo, Donnarumma e Furlan.

Le probabili formazioni di Pordenone – Ternana

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; El Kaouabibi, Camporese, Barison, Bassoli; Magnino, Petriccione, Zammarini; Folorunsho; Tsadjout, Cambriaghi. Allenatore: Massimo Rastelli

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Defendi, Sorensen, Capuano, Martella; Agazzi, Kontek, Paghera; Partipilo, Donnarumma, Furlan. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Pordenone – Ternana verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.