Porto – Atletico Madrid 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Porto – Atletico Madrid del 7 dicembre 2021 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 6° giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022

PORTO – Martedì 7 dicembre, alle ore 21, all’Estádio do Dragão di Porto, andrà in scena Porto – Atletico Madrid, ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022. La gara di andata, lo scorso 15 settembre, si é chiusa sul risultato 0-0. I lusitani, nel Gruppo B, sono secondi con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Gli spagnoli sono a quota punti, a pari merito con il Milan, con un cammino di una partita vinta, una pareggiata e tre perse. Per il secondo posto, quindi, tutto ancora in palio mentre il Liverpool, a punteggio pieno, ha già staccato il pass per accedere agli ottavi di finale della competizione. Nel massimo campionato portoghese, il Porto é primo, a pari merito con lo Sporting, con 35 punti e viene dal successo esterno per 0-3 contro il Portimonense; ne la Liga, invece, l’Atletico Madrid é quarto, a pari merito con la Real Sociedad, a quota 29, ed é reduce dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Maiorca. A dirigere il match sarà Clément Turpin, coadiuvato dagli assistenti Nicolas Danos e Cyril Gringore; quarto uomo Ruddy Buquet. Al VAR Jérôme Brisard, assistente AVAR Benoît Millot. Tutti gli arbitri designati sono francesi.

Tabellino in tempo reale

FC PORTO: Diaz L., Diogo Costa (Portiere), Evanilson, Grujic M., Joao Mario, Mbemba Ch., Otavio, Pepe, Sanusi Z., Taremi M., Vitinha. A disposizione: Albuquerque G., Cardoso F., Corona J., Costa B., Manafa W., Marchesin A. (Portiere), Martinez T., Meixedo F. (Portiere), Nanu, Sergio Oliveira, Vieira F., Wendell Allenatore: Conceicao S..



ATL. MADRID: Carrasco Y., De Paul R., Griezmann A., Hermoso M., Koke, Kondogbia G., Lemar T., Llorente M., Oblak J. (Portiere), Suarez L. (dal 13' pt Cunha M.), Vrsaljko S.. A disposizione: Camara I., Correa A., Cunha M., Gomez Vela C. (Portiere), Gonzalez F., Herrera H., Joao Felix, Lecomte B. (Portiere), Renan Lodi Allenatore: Simeone D..



Reti:

La presentazione del match

QUI PORTO – Sergio Conceiçao dovrà rinunciare allo squalificato Uribe. Probabile modulo 4-4-2 con Diogo Costa in porta e difesa formata dalla coppia centrale Mbemba e Cardoso e da Manafá e Zaidu sulla corsie esterne. A centrocampo Vitinha e Sergio Oliveira, sulle fasce Otavio e Luis Diaz. Davanti tandem composto da Evanilson e Taremi.

QUI ATLETICO MADRID – Probabile modulo speculare per Simeone con Oblak tra i pali e retroguardia formata al centro da Felipe e Mario Hermoso e da Llorente e Renan Lodi. In mezzo al campo De Paul e Kondogbia, sulle corsie Lemar e Koke. Davanti Griezmann e L. Suárez.

Le probabili formazioni di Porto – Atletico Madrid

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Manafá, Mbemba, Cardoso, Zaidu; Otávio, Vitinha, Sergio Oliveira, Luis Díaz; Evanilson, Taremi. Allenatore: Conceicao.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; M. Llorente, Felipe, Mario Hermoso, Renan Lodi; Lemar, De Paul, Kondogbia, Koke; Griezmann, L. Suárez. Allenatore: Simeone.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Porto – Atletico Madrid, valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 254 del satellite). La sfida potrà essere seguita anche attraverso l’app di Infinity + disponibile per smart tv: il servizio (incluso nell’offerta Tim Vision) è attivabile al costo di 7.99€ al mese.. Gli abbonati di Sky potranno seguire la sfida in diretta streaming attraverso Sky Go, piattaforma dedicata agli abbonati, collegandosi al portale tramite pc o notebook o in alternativa scaricando l’app relativa per i sistemi iOS o Android se si accede tramite smartphone o tablet. Un’ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky, accessibile con l’acquisto del pacchetto ‘Sport’. Il match sarà visibile anche su Sportmediaset, collegandosi sul sito ufficiale da pc, o tramite la relativa app Mediaset Play, disponibile per smartphone e tablet.