Milan – Liverpool 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Liverpool del 7 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 6° giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022

MILANO – Martedì 7 dicembre, alle ore 21, allo Stadio “Giuseppe Meazza”, andrà in scena Milan – Liverpool, ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNARE LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: MILAN - LIVERPOOL 0-0 20' il Milan sta facendo una gara di attesa sperando prima o poi che il Liverpool gli conceda un varco 19' deviazione di Tomori in calcio d'angolo. Sugki sviluppi del primo corner della partita, il colpo di testa di Konaté manda la palla altissima sopra la traversa! 17' Theo Hernandez cerca Diaz, che però viene anticipato da Williams 16' cross di Tsimikas, palla che termina direttamente sul fondo. 15' cross basso di Mané, Romagnoli anticipa Salah e allontana la palla 13' Romagnoli si é ripreso. Si torna a giocare 12' si scalda Gabbia a livello precauzionale 11' Romagnoli é rimasto a terra a seguito di un contrasto con Origi 11' cross di Theo Hernandez respinto da Williams 10' lancio lungo di Kessie per Tonali ma manca la precisione e la palla finisce sul fondo accompagnata con lo sguardo da Alisson 9' Messias prova il tiro direttamente in porta, palla bloccata da Alisson! 7' punizione da buona posizione per il Milan. La batte Krunic ma il colpo di testa di Tomori spedisce la palla sul fondo 5' verticalizzazione di Tonali per Diaz, che era scattato sulla linea del fuorigioco. Alisson esce e blocca la palla 6' Krunic mette la palla in fallo laterale. Rimessa in favore degli inglesi 4' altro errore in apertura verso Salah di Minamino 3' Williams prova la conclusine dal limite. Tiro con oca forza e nessun problema per Maignan! 2' possesso palla del Liverpool, Milan che aspetta nella propria metà campo 2' Minamino sbaglia l'apertura, Messias redupera bene la palla 1' anticipo di Romagnoli su Origi 1' partiti! primo pallone battuto dal Liverpool le squadre sono in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni emozione di Milan- Liverpool MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Krunic, Diaz, Messias; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams, Philips, Konatè, Tsimikas; Morton, Oxlade-Chamberlain; Minamino, Mané, Origi Salah. Allenatore: Klopp.

I convocati del Milan

PORTIERI: Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

DIFENSORI: Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI ;Ibrahimović, Maldini.

Le parole di Pioli alla vigilia

“Questa partita può assomigliare a quella di Bergamo a maggio, ma è anche vero che da allora di sfide delicate e importanti ne abbiamo giocate tante. È una partita che abbiamo preparato bene. Pensiamo solamente alla partita di domani. L’obiettivo del Club è di tornare competitivo, in Italia e in Europa. Vogliamo andare agli Ottavi di Champions, se dovessimo retrocedere in Europa League la affronteremmo nel modo migliore. Ma conta soltanto domani, vogliamo metterci alla prova. All’andata abbiamo subito molto la loro pressione muovendoci poco senza palla. Deve essere un aspetto su cui dobbiamo fare meglio domani, abbiamo una maggiore conoscenza di spazi e posizioni che dovrà vedersi in campo. Una volta superata la prima pressione potrebbero aprirsi degli spazi in cui ci potremo renderci pericolosi. Il Milan domani sera deve essere forte, perché è il livello che sarà alto: affronteremo una delle squadre che da anni è tra le più forti al mondo. Più saremo imprevedibili e capaci di attaccare gli spazi, più riusciremo a creare situazioni pericolose in avanti. Sappiamo come ci dobbiamo esprimere per reggere il confronto con loro. Avremo anche un grandissimo appoggio dai nostri tifosi: ci sono tutte le condizioni per essere positivi e credere nella possibilità di giocare una grande partita. Stiamo facendo di tutto per cercare di agevolare recupero e prestazioni dei giocatori, anche gestendo i minuti. Adesso dobbiamo stringere i denti, cercando di raccogliere il massimo possibile fino al 22 dicembre. Poi sono sicuro che la situazione migliorerà. Credo che dovremo avere tanti giocatori offensivi, non necessariamente un punto di riferimento statico. Krunić, Díaz, Messias sanno leggere gli spazi, muoversi tra le linee e rendersi pericolosi ed è qualcosa che potrebbe fare la differenza. Siamo convinti di essere una squadra forte e che loro sono fortissimi. Abbiamo voglia di misurarci contro le più forti, cercando di cogliere il miglior risultato possibile. La vittoria deve passare tramite sacrificio, determinazione, motivazione e lucidità tattica”.

Le parole di Tomori alla vigilia

“Simon è una parte molto importante di questa squadra. Speriamo di finire al meglio la stagione, cercheremo di farlo anche per lui. Domani vogliamo vincere, sarà una partita importante in cui vogliamo fare bene. Approcceremo la partita nel modo giusto, con una mentalità vincente. Loro hanno un grande potenziale offensivo e non è facile affrontarli: una chiave sarà avere grande spirito di gruppo. È molto importante non prendere gol, io cerco di fare del mio meglio ma si tratta di qualcosa dipende da tutti: è un gioco di squadra. Non sarà facile, loro hanno una grande intensità e tanta qualità. Sono una squadra molto forte ma siamo forti anche noi e possiamo dargli filo da torcere come all’andata. Rispetto a settembre siamo cresciuti molto come squadra, quella era la prima volta per molti di questa squadra in Champions. Dopo cinque partite e dopo il risultato con l’Atlético abbiamo più consapevolezza. Dovremo fare il nostro gioco, non pensando solo a non subire”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Danny Makkellie, coadiuvato dagli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries; quarto uomo Dennis Higler. Al VAR Pol van Boekel; assistente AVAR Rob Dieperink. Tutti gli arbitri designati sono olandesi.

La presentazione del match

La gara di andata, lo scorso 15 settembre, si é chiusa sul risultato di 3-2 in favore degli inglesi. La squadra di Pioli, nel Girone B, é tera con 4 punti, frutto di una vittoria contro l’Atletico Madrid (0-1 al Wanda Metropolitano due settimane fa), un pareggio (1-1 a San Siro contro il Porto) e tre sconfitte contro Liverpool (3-2 ad Anfield), Atletico Madrid (2-1 a San Siro) e Porto (1-0 in terra portoghese). Per qualificarsi agli ottavi di finale, é obbligata a battere il Liverpool ma deve anche sperare in un pareggio tra Porto e Atletico Madrid per ottenere il secondo posto. In campionato, i rossoneri, dopo la vittoria casalinga per 2-0 ottenuta contro la Salernitana grazie alle reti di Kessie e Saelemaekers, complice la sconfitta del Napoli al “Maradona” per 2-3 contro l’Atalanta, sono balzati in testa alla classifica, a +1 dall’Inter e +2 dai partenopei, con 38 punti e con un cammino di dodici partite vinte, due pareggiate e due perse; 35 gol fatti e 18 subiti. Il Liverpool é in testa al raggruppamento a punteggio pieno, e quindi con la qualificazione già in tasca; in Premier League la squadra di Klopp é seconda con 34 punti, a una lunghezza dalla capolista Manchester United ed é reduce dal successo esterno di misura contro il Wolverhampton. La gara tra rossoneri Reds è anche un confronto tra due club gloriosi che contano insieme 20 finali di Champions League disputate e che hanno sollevato il trofeo al cielo per 13 volte: Milan e Liverpool sono due icone del calcio, società storiche da sempre proiettate al futuro e che insieme possono vantare più di 1 miliardo di sostenitori in tutto il mondo. Sono pochissimi i biglietti ancora a disposizione, con circa 3100 sostenitori del Liverpool attesi a Milano ed oltre 13 mila appassionati rossoneri in arrivo dall’estero e che raggiungeranno la città meneghina nel giorno di Sant’Ambrogio, provenienti da oltre 150 nazionalità diverse, principalmente da Svizzera, Francia, Germania, Israele, Albania Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Gli occhi di tutto il mondo sportivo saranno indirizzati su Milano, con oltre 100 Paesi collegati, 23 telecamere, 40 fotografi e 120 giornalisti accreditati. Questo sarà il quarto incontro ufficiale tra le due compagini. Tutti i tre precedenti sono stati disputati in Champions League: un successo rossonero (la finale del 2007), un pareggio (la finale del 2005) e una vittoria dei Reds (la partita d’andata dello scorso 15 settembre). I precedenti tre incontri tra Milan e Liverpool hanno visto un totale di 14 reti segnate (compresi i tempi supplementari), con entrambe le squadre che ne hanno realizzati sette a testa. L’ultimo successo del Milan contro una squadra inglese in una competizione europea risale al febbraio 2012, quando vinse 4-0 contro l’Arsenal negli ottavi di finale di Champions League.

QUI MILAN – Pioli dovrà rinunciare al capitano Simon Kjaer, operato nei giorni scorsi ai legamenti del ginocchio sinistro. Il Milan dovrebbe scendere in campo col tradizionale modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tomori- Romagnoli e ai lati da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Kessié e Tonali. Sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Ibrahimovic.

QUI LIVERPOOL – Per il Liverpool di Klopp probabile modulo 4-3-3 con Alisson tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale Gomez e Matip e da sulle fasce da Alexander-Arnold e Tsimikas. A centrocampo Henderson, Thiago e Keita. Tridente offensivo formato da Minamino, Origi e Mané.

Le probabili formazioni di Milan – Liverpool

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Tsimikas; Henderson, Thiago, Keita; Minamino, Origi, Mané. Allenatore: Klopp.

Curiosità

Nessun giocatore del Milan ha preso parte a più tiri di Theo Hernández in questa stagione di Champions League (9 – tre tiri, sei occasioni create). Il francese è anche il giocatore del Milan che ha effettuato più movimenti palla al piede in avanti di almeno 5 metri nella competizione in questa stagione (50). Ismaël Bennacer è il centrocampista del Milan con più contrasti vinti (6), più palloni recuperati (34), più passaggi riusciti (144) in questa edizione della Champions League. L’algerino è anche il sesto centrocampista per duelli vinti in questa Champions (38), ma tra questi sei è l’unico ad aver giocato meno di 400 minuti (344 per lui). Sandro Tonali è uno degli 11 centrocampisti nati dal 2000 in poi con almeno 100 passaggi riusciti in questa Champions (111).

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Milan – Liverpool, valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (numero 252) ma sarà visibile anche in chiaro su Canale 5. Gli abbonati di Sky potranno seguire la sfida in diretta streaming attraverso Sky Go, piattaforma dedicata agli abbonati, collegandosi al portale tramite pc o notebook o in alternativa scaricando l’app relativa per i sistemi iOS o Android se si accede tramite smartphone o tablet. Un’ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky, accessibile con l’acquisto del pacchetto ‘Sport’. Il match sarà visibile anche su Sportmediaset, collegandosi sul sito ufficiale da pc, o tramite la relativa app Mediaset Play, disponibile per smartphone e tablet.