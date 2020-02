Diretta Porto – Bayer Leverkusen: risultato in tempo reale, tabellino

Diretta di Porto – Bayer Leverkusen del 27 febbraio 2020: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, calcio d’inizio alle ore 18.55

PORTO – Questa sera, giovedì 27 febbraio, alle ore 18.55 andrà in scena Porto – Bayer Leverskusen, incontro valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Si parte dal 2-1 dell’andata in favore della formazione tedesca. Da una parte, dunque, troviamo i padroni di casa che sono reduci da un successo casalingo in campionato ed in classifica occupano il secondo posto con un solo punto di ritardo dal Benfica. Dall’altra parte ci sono le Aspirine che vengono dal successo casalingo contro l’Augsburg ed in classifica occupano la quarta posizione insieme al Gladbach.

Il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

FC PORTO:. A disposizione:. Allenatore: Sérgio Conceição.



BAYER LEVERKUSEN:. A disposizione:. Allenatore: Peter Bosz.



Reti: al ' pt .

La presentazione del match

QUI PORTO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Marchesin in porta, pacchetto difensivo composto da Manafà e Telles sulle corsie esterne mentre nel mezzo Marcano e Mbemba. A centrocampo Sergio Oliveira e Uribe in cabina di regia con Jesus Corona e Luis Diaz sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Marega e Tiquinho Suarez.

QUI BAYER LEVERKUSEN – Bosz dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-2-1 con Hradecky in porta, reparto arretrato formato da Sinkgraven e L.Bender sulle corsie esterne mentre nel mezzo Tapsoba e S.Bender. A centrocampo Aranguiz in cabina di regia con Amiri e Demirbay mezze ali mentre davanti Diaby e Havert a supporto di Alario.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Porto – Bayer Leverkusen, valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport.

Le probabili formazioni di Porto – Bayer Leverkusen

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Marcano, Telles, Jesus Corona, Sergio Oliveira, Uribe, Luis Diaz, Marega, Tiquinho Suarez. Allenatore: Sergio Conceicao

BAYER LEVERKUSEN (4-3-2-1): Hradecky; Sinkgraven, Tapsoba, S.Bender, L.Bender, Amiri, Aranguiz, Demirbay, Diaby, Havert, Alario. Allenatore: Bosz

STADIO: Estadio do Dragao