Gli attuali detentori del titolo della Nations League trionfano per 4-1 in queta prima gara del torneo. Senza Ronaldo, molti giovani tra cui Joao Felic

PORTO – Il Portogallo, padrone di casa, si impone sulla Croazia in questo primo match del Gruppo 3 della Lega A di Nations League. I campioni in carica hanno nettamente dominato il primo tempo cogliendo addirittura tre pali e collezionando numerose occasioni da rete prima di riuscire a sbloccare il risultato al minuto 41 della prima frazione di gioco grazie alla prodigiosa conclusione mancina da fuori area di Joao Cancelo. La ripresa comincia con i padroni di casa in avanti. Il Portogallo trova poi il raddoppio grazie a Diogo Jota al 59′ ed il terzo goal con Joao Felix con un tiro da fuori al 70′. Petkovic trova il goal per la Croazia quando è ormai troppo tardi (minuto 91) mentre Andrè Silva chiude il conto delle marcature al 94′ siglando il definitivo 4-1.

La cronaca minuto per minuto

PORTOGALLO-CROAZIA 4-1 FINALE SECONDO TEMPO 95' Fine della gara, Portogallo batte Croazia per 4-1. 94' 4-1 PORTOGALLO!!!! Andrè Silva chiude definitivamente il match depositando in rete da pochi passi la palla ricevuta da Pepe. 91' GOOOOOOL!! Rebic serve in area Petkovic che rimane freddo e la mette dentro. 90' Ci saranno quattro minuti di recupero nel secondo tempo. 89' Fallo di Danilo su Petkovic, punizione per la Croazia. 88' Andrè Silva prende il posto di Joao Felix. 87' Conclusione mancina da fuori di Brozovic che termina di poco fuori alla destra del portiere. 85' Il Portogallo gestisce il possesso palla senza fretta, forte del largo vantaggio. 82' Cambio nei portoghesi: esce Moutinho, entra Sergio Oliveira. 81' Perisic mette in mezzo dalla sinistra ma Pepe libera il pericolo. 80 Sterzata di Trincao in area ma il suo tiro cross non sortisce gli effetti sperati. 78' Trincao prende il posto di Bernardo Silva nel Portogallo. 75' I ritmi di gioco sono calati con la squadra ospite che sembra aver accusato l'ultimo goal subito. 73' Kramaric esce e lascia il posto a Petkovic. 70' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!! Al termine di una lunga serie di passaggi, la sfera giunge a Joao Flix che conclude di destro da fuori e trova la gioia personale. 68' Brozovic serve con un ottimo filtrante Kramaric che però si trova in fuorigioco. 67' Kramaric viene lanciato in avanti ma si trascina la palla in out. 65' Gioco fermo per un infortunio accusato da Barisic. 63' Vida chiude bene su Moutinho che aveva provato l'inserimento. 62' Brozovic subentra a Pasalic e Perisic prende il posto di Brekalo. 61' Primo ammonito della gara, si tratta di Jedvaj per un fallo su Diogo Jota. 59' Raddoppio del Portogallo!!! Diogo Jota entra in area dalla sinistra e trafigge Livakovic dopo un bell'assolo. 55' La punizione, battuta di destro da Bruno Fernandes, termina ampiamente fuori. 54' Lovren atterra un avversario al limite dell'area, punizione pericolosa per il Portogallo. 53' Lovren chiude bene in scivolata un avversario lanciato a rete. 52' L'angolo seguente viene messo fuori di testa da Pepe. 52' Kramaric, decisamente il più attivo dei suoi, conquista un corner trovando la deviazione di Dias. 50' Joao Felix riceve palla all'interno dell'area di rigore, la alza, e tenta la conclusione di destro trovando il corpo di un difensore. 46' Ha inizio il secondo tempo della gara. PRIMO TEMPO 46' Fine della prima frazione di gioco. 44' Gran conclusione a giro di Kramaric che termina a lato di poco. 44' Moutinho prova ad arrivare alla conclusione da dentro area ma Vida chiude tutto. 43' Il Portogallo non rinuncia ad attaccare nonostante il gol che ha sbloccato il risultato. 41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Cancelo trova il gol con una splendida conclusione da fuori di sinistro. 37' Corner per la Croazia conquistato da Kramaric. 34' Incredibile occasione per il Portogallo: conclusione di Guerreiro, la palla dopo aver colpito il palo finisce sulla schiena di Livakovic e si spegne in corner. 32' Bruno Fernandes prova a servire Bernardo Silva sul secondo palo ma il servizio non è preciso. 28' Ancora una conlclusione di Diogo Jota che conclude sull'esterno della rete. 27' Ancora un palo per i padroni di casa!! Diogo Jota colpisce di testa e coglie il legno. 25' Incredibile chance per il Portogallo!!! Da corner Pepe colpisce di testa e trova la parata di Livakovic; sulla ribattuta ancora Pepe e miracolo del portiere della Croazia che manda in corner. 22' Palo del portogallo colto da Guerreiro. 19' Cancelo tenta il tiro d'esterno destro ma trova la gran parata di Livakovic. 18' Joao Felix serve Bruno Fernandes che non riesce a concludere da pochi passi. 15' Bruno Fernandes scatta sul filo del fuorigioco, appoggia per Joao Felix il cui tiro viene ribattuto da un difensore. 14' Cross teso di Kramaric per Rebic, Cancelo chiude tutto di testa. 12' Pepe, con la gara di stasera, raggiunge Couto a 110 presenze nel Portogallo. 10' Bruno Fernandes ci prova di destro da fuori ma il tiro è centrale. 9' Danilo prova a dettare i tempi della manovra portoghese. 6' Fase di gioco in cui la Croazia gestisce il possesso palla. 3' Corner per la Croazia che non riesce a creare pericoli agli avversari. 1' Si comincia! 20.43 I giocatori si dispongono sul rettangolo di gioco, tutto pronto per l'inizio della gara. 20.16 Le squadre scendono in campo per il riscaldamento pre-partita. 20.01 Tra le formazioni spicca l'assenza di Cristiano Ronaldo nel Portogallo. Nel 4-3-3 di Santos Diogo Jota giocherà nel trio offensivo insieme a Joao Felix e Bernardo Silva. Croazia in campo con il 4-2-3-1 con Brekalo, Vlasic e Rebic dietro all'unica punta Kramaric. 19.45 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Portogallo-Croazia, incontro valido per la prima giornata di UEFA Nations League. IL TABELLINO PORTOGALLO (4-3-3): Lopes; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Moutinho (82' Sergio Oliveira), Danilo, Bruno Fernandes; Diogo Jota, Joao Felix (88' Andrè Silva), Bernardo Silva (78' Trincao). A disposizione: R.Patricio, Rui, Duarte, Gomes, Neves, Guedes, Mario Rui, Sergio Oliveira, Semdo, Trincao, Silva. Allenatore: Santos CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, Barisic; Pasalic (62' Brozovic), Kovacic; Brekalo (62' Perisic), Vlasic, Rebic; Kramaric (73' Petkovic). A disposizione: Grbic, Sluga, Vrsaljko, Skoric, Badelj, Caleta-Car, Budimir, Colak, Perisic, Petkovic, Brozovic, Melnjak. Allenatore: Dalic RETI: 41' Cancelo, 59' Diogo Jota, 70' Joao Flix, 94' Andrè Silva (P), 91' Petkovic (C) AMMONIZIONI: Jedvaj, Barisic (C) ESPULSIONI: RECUPERO: Nessun recupero nel primo tempo, 4 minuti nel secondo tempo STADIO: Do Dragao

La presentazione del match

QUI PORTOGALLO – I lusitani dovrebbero scendere in campo col 4-1-4-1 con Rui Patricio in porta, pacchetto difensivo composto da Semedo e Guerreiro sulle corsie esterne mentre nel mezzo Fonte e Dias. A centrocampo Danilo in cabina di regia con Renato Sanches e Bruno Fernandes mezze ali mentre davanti Bernardo Silva e Joao Moutinho (al posto di Ronaldo, assente per un’infezione al piede) agiranno a supporto di Andrè Silva.

QUI CROAZIA – Dalic dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Livakovic in porta, pacchetto difensivo composto da Jedvaj e Barisic sulle corsie esterne mentre nel mezzo Caleta-Car e Lovren. A centrocampo Brozovic e Kovacic in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Rebic, Vlasic e Perisic a supporto di Petkovic.

Le probabili formazioni di Portogallo – Croazia

PORTOGALLO (4-1-4-1): Rui Patricio; Semedo, Fonte, Dias, Guerreiro; Danilo; Bernardo Silva, Renato Sanches, Bruno Fernandes, Joao Moutinho; André Silva. Allenatore: Santos

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Jedvaj, Caleta-Car, Lovren, Barisic; Brozovic, Kovacic; Rebic, Vlasic, Perisic; Petkovic. Allenatore: Dalic

STADIO: Do Dragao