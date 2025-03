Diretta Potenza-Cavese di Sabato 8 Marzo 2025: sotto delle reti di Schimmenti e Petrungaro nella prima mezz’ora vanno a segno due volte con Fella

POTENZA – Alle ore 17:30 di sabato 8 marzo 2025, si giocherà Potenza-Cavese, un match valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie C, girone C, stagione 2024-2025. La partita si disputerà presso lo Stadio “Alfredo Viviani” di Potenza. Al momento, il Potenza Calcio occupa la quinta posizione in classifica, mentre la Cavese si trova al 12° posto. Il Potenza, dopo il pareggio esterno con l’AZ Picerno (2-2), cercherà di ritrovare il successo per rimanere nelle posizioni di vertice, mentre la Cavese, reduce dalla vittoria casalinga per 1-0 contro la Casertana, si presenterà a Potenza con l’obiettivo di continuare la sua corsa verso una zona più tranquilla della classifica.

Un match fondamentale per entrambe le squadre, con i lucani desiderosi di consolidare la loro posizione nei playoff e i campani pronti a risalire in classifica. L’incontro sarà diretto da Dario Di Francesco di Ostia Lido, assistito da Luca Bernasso di Milano e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto, con Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona designato come quarto ufficiale.

Tabellino

POTENZA: Alastra F., Novella M., Sciacca G., Verrengia B., Burgio R., Siatounis A. (dal 22′ st Castorani M.), Felippe L., Erradi B. (dal 27′ st Ghisolfi M.), Schimmenti E. (dal 27′ st Selleri G.), Caturano S., Petrungaro L. (dal 9′ st Rosafio M.). A disposizione: Bachini M., Castorani M., Cucchietti T., Ferro L., Galiano P. F., Ghisolfi M., Landi E., Mazzeo L., Milesi L., Riggio C., Rillo F., Rosafio M., Selleri G., Valisena N.

CAVESE: Boffelli V., Evangelisti N., Saio P., Loreto C., Rizzo A. (dal 34′ st Marchisano M.), Konate A. (dal 1′ st Chirico C.), Pezzella S. (dal 35′ st Fornito G.), Vitale G. (dal 12′ st Sannipoli D.), Rossi D., Fella G., Verde F. (dal 17′ st Vigliotti G.). A disposizione: Barone M., Chirico C., Citarella F., Diarrassouba A., Di Somma G., Fornito G., Lamberti D., Marchisano M., Marranzino P., Peretti M., Sannipoli D., Sorrentino D., Vigliotti G.

Reti: al 3′ pt Schimmenti E. (Potenza) , al 30′ pt Petrungaro L. (Potenza) , al 37′ pt Fella G. (Cavese) , al 21′ st Fella G. (Cavese) .

Ammonizioni: al 8′ st Novella M. (Potenza) al 33′ st Evangelisti N. (Cavese), al 34′ st Rizzo A. (Cavese), al 34′ st Boffelli V. (Cavese), al 36′ st Fornito G. (Cavese).

Espulsioni: al 45’+3 st Ghisolfi M. (Potenza).

Le formazioni ufficiali di Potenza-Cavese

POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella, Sciacca, Verrengia, Burgio; Felippe, Siatounis, Erradi; Schimmenti, Caturano, Petrungaro. A disposizione: Cucchietti, Galiano, Ferro, Riggio, Castorani, Milesi, Selleri, Valisena, Mazzeo, Rillo, Bachini, Ghisolfi, Landi, Rosafio. Allenatore: Pietro De Giorgio.

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Loreto, Evangelisti, Saio; Rizzo, Konate, Pezzella, Vitale, Rossi; Fella, Verde. A disposizione: Lamberti, Di Somma, Sannipoli, Sorrentino, Chiricò, Marranzino. Diarrasouba, Fornito, Vigliotti, Peretti, Marchisano, Citarella, Barone. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Dichiarazioni alla vigilia di Pietro De Giorgio

“Sarà una partita difficile, ma dobbiamo continuare a giocare come contro il Picerno, con attenzione in difesa e senza farci distrarre. Non possiamo concedere troppo e dobbiamo essere bravi a gestire la palla. In questo periodo affrontiamo squadre in buona forma, ma dobbiamo restare concentrati. Le rimonte sono un punto di forza, perché i ragazzi non mollano mai, anche quando andiamo in svantaggio. Il problema nelle ultime partite è che pur concedendo poco, subiamo troppi gol, con una media più alta rispetto alla norma.

Dobbiamo migliorare nella gestione delle situazioni difensive. Bachini sta migliorando dopo il lungo infortunio, ma non abbiamo altri infortuni. D’Auria sta recuperando e speriamo di rivederlo presto. La squadra ha fatto un ottimo campionato finora e, nonostante le difficoltà, i tifosi ci sono stati vicini. Siamo orgogliosi di come stiamo giocando, soprattutto contro squadre che pressano bene come il Picerno. Il Potenza è temuto, e ora puntiamo a migliorare ulteriormente, cercando di superare i record di punti e gol. L’obiettivo è arrivare tra le prime posizioni, nonostante le sfide difficili che ci aspettano“.

Dichiarazioni alla vigilia di Vincenzo Maiuri

“Prima di tutto, voglio sottolineare che ho ereditato una squadra già ben preparata da Di Napoli, che aveva dato una chiara identità al gruppo. Il merito va anche a lui. Nel girone d’andata abbiamo ottenuto 26 punti in 19 partite, una media positiva che ci mantiene in corsa per i playoff. L’anno scorso, l’ultima squadra che è riuscita ad entrare nei playoff aveva 51 punti, quindi arrivare a 52 potrebbe bastare per entrare nelle prime otto. La squadra ha qualità importanti, anche se abbiamo vissuto momenti di difficoltà. Nonostante alcune assenze, il valore tecnico è stato evidente e ci ha permesso di compensare le difficoltà. Abbiamo avuto periodi in cui giocavamo bene ma non riuscivamo a raccogliere i punti che meritavamo, ma l’atteggiamento del gruppo è sempre stato positivo. Riguardo ai due successi consecutivi, è chiaro che l’umore migliora, ma è importante come cambia. Se questi risultati portano a un calo di concentrazione, non va bene. Voglio una squadra sempre determinata, senza sentirsi appagata.

L’obiettivo minimo non è ancora raggiunto, quindi dobbiamo rimanere concentrati. Le sostituzioni hanno avuto un grande impatto, come nella partita contro la Casertana, dove, dopo aver cambiato qualche giocatore, siamo riusciti a riprendere il ritmo. Vista la serie di impegni ravvicinati, apporteremo dei cambiamenti alla formazione, come fanno tutte le squadre che giocano tre partite in sette giorni. Alcuni cambiamenti si vedranno già dalla prossima partita. Riguardo alla situazione di Taranto e Turris, non ho ancora visto la classifica aggiornata, ma capisco chi ritiene che queste decisioni possano alterare l’equilibrio del campionato. Purtroppo, durante la stagione non esistono soluzioni che soddisfano tutti. L’unica cosa che si potrebbe fare per evitarlo sarebbe intervenire prima dell’inizio della stagione. È davvero un peccato per lo sport, perché alla fine dovrebbe sempre essere il campo a decidere“.

L’arbitro

La presentazione del match

QUI POTENZA – De Giorgio conferma il modulo 4-3-3 per la sfida contro la Cavese. In porta ci sarà Alastra, con Riggio, Verrengia, e Milesi a formare il terzetto difensivo, completato da Rillo. A centrocampo, Erradi, Siatounis e Castorani si occuperanno della gestione del gioco. In attacco, il tridente offensivo sarà composto da Petrungaro, Caturano e Rosafio, pronti a cercare il gol.

QUI CAVESE – Maiuri schiera la sua squadra con il 3-5-2 per affrontare il Potenza. In porta ci sarà Boffelli, protetto da Saio, Peretti e Evangelisti. A centrocampo, Rizzo, Sannipoli, Pezzella, Vitale e Marchisano avranno il compito di dare equilibrio e supporto al gioco. In attacco, Fella e Sorrentino formeranno la coppia offensiva, alla ricerca della rete.

Le probabili formazioni

POTENZA (4-3-3): Alastra; Riggio, Verrengia, Milesi, Rillo; Erradi, Siatounis, Castorani; Petrungaro, Caturano, Rosafio. Allenatore: De Giorgio.

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Saio, Peretti, Evangelisti; Rizzo, Sannipoli, Pezzella, Vitale, Marchisano; Fella, Sorrentino. Allenatore: Maiuri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita tra Potenza e Cavese sarà visibile in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW.