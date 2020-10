Potenza – Teramo 1-1: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Potenza – Teramo del 21 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la sesta giornata del Girone C di Serie C

POTENZA: Boldor D., Ricci M. (dal 35' st Cianci P.), Coccia G., Conson D., Coppola M., Di Somma V. (dal 19' st Di Livio L.), Marchegiani G. (P), Salvemini F., Iuliano A. (dal 1' st Sandri M.), Viteritti O., Zampa E.. A disposizione: Baclet A., Compagnon M., Costa Pinto D., Di Somma V., Fontana T., Iuliano A., Panico C., Ricci M., Romei C., Santopadre A. (P), Volpe G.



TERAMO: Arrigoni A., Diakite S., Cappa R. (dal 37' st Ferreira P.), Ilari C., Iotti L., Lewandowski M. (P), Bunino C. (dal 18' st Mungo D.), Piacentini M., Pinzauti L., Santoro S., Tentardini A.. A disposizione: Birligea D., Bunino C., Cappa R., Celentano L., Di Francesco D., Di Matteo L., Trasciani D., Valentini M. (P), Viero F.



Reti: al 33' pt Cianci P. (Potenza) al 23' st Pinzauti L. (Teramo).



Ammonizioni: al 26' pt Sandri M. (Potenza), al 28' pt Coppola M. (Potenza), al ' pt Conson D. (Potenza), al 30' st Cianci P. (Potenza) al 44' pt Diakite S. (Teramo), al 27' st Ferreira P. (Teramo).



DESCRIZIONE GOL: al 33′ del primo tempo Potenza in vantaggio con Cianci che riceve una verticalizzazione sulla sinistra di Coccia, entra in area e conclude in diagonale con il mancino con palla che si infila sul primo palo. Pareggio del Teramo al 22′: volata a destra di Diakité, cross dal fondo per Pinzauti che inventa in rovesciata, spalle alla porta, una rete da cineteca e sfera alla sinistra del portiere.

La presentazione del match

POTENZA – Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 ottobre, alle ore 18:30 avrà luogo Potenza – Teramo, sfida utile per la sesta giornata del Girone C di Serie C 2020/2021. Da una parte, i padroni di casa che arrivano dalla pesante sconfitta in campionato subita alla quinta giornata, lontano dalle mura di casa, con il risultato di 3-0 contro la Ternana. Il Teramo, invece, ha giocato il suo ultimo incontro nel torneo trovando la vittoria nella sfida in casa con la Casertana finita con il risultato rocambolesco di 2-0. I padroni di casa sono alla quinta gara ufficiale in campionato ed hanno raccolto solo una vittoria ed un pari contro la Casertana. Nelle quattro sfide sin qui giocate, la compagine ospite, invece, ha ottenuto un pareggio e tre vittorie portandosi in testa alla graduatoria.

QUI POTENZA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Brescia tra i pali, pacchetto difensivo formato da Boldor e Conson in mezzo con Panico e Zampa sulle corsie laterali. A centrocampo Sandri in cabina di regia affiancato da Iuliano. Davanti, invece, spazio al trio formato da Di Livio, Ricci e Volpe sulla trequarti a sostegno di Baclet, unica punta.

QUI TERAMO – Paci, così come gli avversari, dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo 4-2-3-1 con Valentini in porta. La linea difensiva a quattro sarà composta da Lasik, Diakitè, Piacentini e Tentardini. A centrocampo, poi, troveranno spazio Arrigoni e Viero sulla linea mediana. In attacco il trio composto da Ilari, Bombagi e Costa agirà alle loro spalle di Pinzauti, unico terminale offensivo.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Potenza – Teramo, valevole per la sesta giornata del Girone C di Serie C 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports alle ore 18:30.

Le probabili formazioni di Potenza – Teramo

POTENZA (4-2-3-1): Brescia; Zampa, Boldor, Conson, Panico; Sandri, Iuliano; Di Livio, Ricci, Volpe; Baclet. Allenatore: Somma.

TERAMO (4-2-3-1): Valentini; Lasik, Diakitè, Piacentini, Tentardini; Arrigoni, Viero; Ilari, Bombagi, Costa; Pinzauti. Allenatore: Paci

STADIO: Alfredo Viviani