Coppa Italia, diretta Potenza – Triestina: risultato in tempo reale

La partita Potenza – Triestina del 23 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per il primo turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 18:30

POTENZA – Nel tardo pomeriggio di domani, mercoledì 23 settembre, alle ore 18.30 si giocherà Potenza – Triestina, match valevole per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia 2020/2021. Da una parte, troviamo i padroni di casa che, esordiranno il 27 settembre nel girone C di Serie C contro il Catanzaro tra le mura di casa. L’ultimo incontro ufficiale disputato dalla formazione di Somma risale al 13 luglio in occasione dei play-off di Serie C giocato e pareggiato fuori casa contro la Reggiana con il risultato di 0-0 che ha sancito l’eliminazione dei potentini. La Triestina, formazione del Friuli Venezia Giulia militante in serie C girone B, è, altresì, all’esordio stagionale. Il regolamento prevede, in caso di parità alla fine dei 90 minuti regolamentari, due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, in caso di ulteriore parità, la lotteria dei calci di rigore. La vincente di questa sfida sfiderà il Monza.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

POTENZA:. A disposizione:



TRIESTINA:. A disposizione:







Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio stadio comunale Alfredo Viviani è un impianto sportivo di Potenza alle ore 18:30 di mercoledì 23 settembre, per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia. Due moduli diversi, quelli proposti, che mostrano comunque una buona propensione ad offendere. Entrambe le formazioni sono all’esordio ufficiale in questa stagione.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, il Potenza dovrebbe proporre il trio composto da Baclet, Isgrò e Longo in attacco. Coppola troverà probabilmente spazio al centro del campo. La Triestina del tecnico Carmine Gautieri, a differenza degli avversari, potrebbe schierare il duo formato da Di Massimo e Granoche sul fronte offensivo. Infine, Lodi dovrebbe partire al centro della linea mediana.

POTENZA (4-3-3): Santopadre; Sepe, Boldor, Conson, Viteritti; Ricci, Coppola, Coccia; Baclet, Isgrò, Longo. Allenatore: Somma

TRIESTINA (4-4-2): Ioime; Struna, Lambrughi, Ligi, Brivio; Rizzo, Lodi, Maracchi, Salata; Di Massimo, Granoche. Allenatore: Gautieri

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match Potenza – Triestina non è disponibile attraverso le consuete piattaforme TV. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti della gara in attraverso i siti che ne seguono l’andamento. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18:30, per un incontro determinante.