City e Liverpool scappano. Crisi per il Tottenham che nelle ultime quattro partite ha totalizzato solo un punto. L’Arsenal batte lo United.

LONDRA – Nella trentesima giornata di Premier League il Manchester City, primo, e il Liverpool, secondo, hanno preso il largo rendendo la lotta la titolo una contesa a due. I “citizens” si sono imposti all’Etihad Stadium per 3-1 contro il Watford: la squadra di Guardiola deve ringraziare Sterling che in 13 minuti, dal 46′ al 59′, ha realizzato una tripletta. Il gol della bandiera ospite porta la firma di Gerard Deulofeu, ex conoscenza del calcio italiano. Non perde terreno il Liverpool che, grazie alle doppiette di Firmino e Manè ,ha liquidato con secco 4-2 il Burnley. I “reds” dopo essere andati sotto al sesto minuto di gara, hanno ribaltato il risultato portandosi sul 3-1. Nel finale Gudmundsson ha messo apprensione alla squadra di Klopp siglando il gol del momentaneo 3-2, ma la distanza è stata prontamente ristabilita da Manè.

Terza sconfitta nelle ultime 4 gare per il Tottenham che non vince dal 10 febbraio (Tottenham – Leicester 3-1). Gli “spurs” questa volta sono caduti al St’Mary Stadium, casa del Southampton, per 2-1. Dopo che Kane aveva indirizzato la gara al 26′, le sorti della partita vengono ribaltate ad un quarto d’ora dalla fine minuto in cui Valery ha trovato il gol del pari e , cinque minuto dopo, Ward-Prowse ha completato la rimonta segnando il vittoria. Il Chelsea di Sarri si è salvato nel recupero grazie ad Hazard che ha realizzato il gol del pari rispondendo all’iniziale vantaggio siglato da Jimenez. Nel posticipo Il Manchester United ha perso in casa dell’Arsenal per 2-0: per i “gunners”, che ora occupano il quarto posto a -1 dal Tottenham, sono state decisive le reti di Xhaka, nel primo tempo, e Aubameyang nella ripresa.

Premier League 2018/2019 – Il resoconto della trentesima giornata

Crystal Palace – Brighton 1-2

Huddersfield – Bournemouth 0-2

Southampton – Tottenham 2-1

Leicester – Fulham 3-1

Cardiff – West Ham 2-0

Newcastle – Everton 3-2

Man City – Watford 3-1

Liverpool – Burnley 4-2

Chelsea – Wolves 1-1

Arsenal – Man United 2-0

CLASSIFICA: Man City 74, Liverpool 73, Tottenham 61, Arsenla 60, Man United 58, Chelsea 57, Wolves 44, Watford 43, West Ham 39, Leicester 38, Everton 38, Bournemouth 37, Newcastle 34, Crystal Palace 33, Brighton 33, Southampton 30, Burnley 30, Cardiff 28, Fulham 17, Huddersfield 14.