Premier League 2019-2020: la presentazione della tredicesima giornata

Il programma delle venti squadre del campionato inglese nella tredicesima giornata della stagione 2019/2020. Partitissima di cartello tra Manchester City e Chelsea

LONDRA – Sabato 23 novembre avrà inizio la tredicesima giornata del massimo campionato inglese, la Premier League, che si aprirà con il match tra West Ham e Tottenham alle ore 13,30. Gli Spurs, che dopo l’esonero di Pochettino, hanno affidato la panchina a Josè Mourinho che dovrà risollevare una squadra che naviga al quattordicesimo posto in classifica. Big match di giornata sarà la partita di sabato alle ore 18,30 tra il Manchester City e il Chelsea. Entrambe le squadre vogliono vincere per accorciare la distanza dai Reds cercheranno l’allungo in classifica in trasferta contro il Crystal Palace. Il sorprendente Leicester andrà in trasferta nella cittadina balneare di Brighton. Altra partita interessante è quella tra lo Sheffield United e il Manchester United dove a divedere entrambe le squadre è un solo punto di differenza. L’Arsenal, invece, giocherà tra le mura amiche contro il deludente Southampton penultimo in classifica. Chiuderà la giornata il posticipo del lunedì 25 Novembre alle ore 21 tra l’Aston Villa e il Newcastle.

Il programma completo della tredicesima giornata di Premier League

Sabato 23 novembre

West Ham – Tottenham ore 13,30

Arsenal – Southampton ore 16

Brighton – Leicester ore 16

Watford – Burnley ore 16

Crystal Palace – Liverpool ore 16

Bournemouth – Wolverhampton ore 16

Everton – Norwich ore 16

Manchester City – Chelsea ore 18,30

Domenica 24 novembre

Sheffield United – Manchester United ore 17,30

Lunedì 25 novembre