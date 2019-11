Serie A 2019-2020, 13° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 13° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

BERGAMO – Dopo la soste per gli impegni della Nazionale, si riparte con la tredicesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2019/2020, spalmata su tre giorni, dal 23 al 25 novembre.

Si comincia sabato con tre incontri. Alle 15 è in programma il big match tra Atalanta e Juventus: gli orobici provengono da due vittorie e una sconfitta, i bianconeri, che sono in testa alla classifica, da tre successi consecutivi. Alle 18 il Milan, che viene da due sconfitte di fila, ospita il Napoli, che non vince da quattro turni. In serata, alle 20.45 il Torino riceve l’Inter, seconda a -1 dalla capolista, che ha il vantaggio di giocare conoscendo già il risultato della squadra di Sarri.

Domenica si giocano le altre sei gare. Il lunch match vede il derby emiliano con il Bologna impegnato contro il Parma. Alle 15 spazio a Roma – Brescia, Sassuolo – Lazio, e Verona – Fiorentina. Alle 18 a Marassi la Sampdoria attende l’Udinese. Posticipo serale sarà Lecce – Cagliari, con i rossoblu che cerca di confermarsi la sorpresa di questa prima parte di stagione. Lunedì il Monday Night sarà Spal – Genoa, due squadre divise da un solo punto.

Serie A, 13° giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

PROBABILI FORMAZIONI – CONSIGLI – PAGELLE – PRONOSTICI – ARBITRI – FANTACALCIO GRATIS

Sabato 23 novembre

15.00

Atalanta – Juventus

18.00

Milan – Napoli

20.45

Torino – Inter

Domenica 24 novembre

12.30

Bologna – Parma

15.00

Roma – Brescia

Sassuolo – Lazio

Verona – Fiorentina

18.00

Sampdoria – Udinese

20.45

Lecce – Cagliari

Lunedì 25 novembre

20.45

Spal – Genoa