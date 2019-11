Pagelle 13° giornata Serie A 2019-2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 13° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

BERGAMO – La tredicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si apre con la vittoria di Juventus sul campo dell‘Atalanta: doppietta di Higuain e gol di Dybala; per gli orobici a segno Gosens. Pari tra Milan e Napoli: a Lozano riponde Bonaventura. In serata l’Inter passa 3-0 a Torino contro i granata. In gol Lautaro Martinez, De Vrj e Lukaku.

Domenica si giocano le altre sei gare. Il lunch match vede il derby emiliano con il Bologna impegnato contro il Parma. Alle 15 spazio a Roma – Brescia, Sassuolo – Lazio, e Verona – Fiorentina. Alle 18 a Marassi la Sampdoria attende l’Udinese. Posticipo serale sarà Lecce – Cagliari, con i rossoblu che cerca di confermarsi la sorpresa di questa prima parte di stagione. Lunedì il Monday Night sarà Spal – Genoa, due squadre divise da un solo punto.

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 24 novembre. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta

Dove e quando trovare le pagelle della dodicesima giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Sabato 23 novembre

15.00

Atalanta – Juventus (pagelle – tabellino)

18.00

Milan – Napoli (pagelle – tabellino)

20.45

Torino – Inter (pagelle – tabellino)

Domenica 24 novembre

12.30

Bologna – Parma (pagelle – tabellino)

15.00

Roma – Brescia (pagelle – tabellino)

Sassuolo – Lazio (pagelle – tabellino)

Verona – Fiorentina (pagelle – tabellino)

18.00

Sampdoria – Udinese (pagelle – tabellino)

20.45

Lecce – Cagliari (pagelle – tabellino)

Lunedì 25 novembre

20.45

Spal – Genoa (pagelle – tabellino)