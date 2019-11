Serie A, Torino – Inter 0-3: il tabellino

Il tabellino di Torino – Inter

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer (57′ Aina); De Silvestri, Baselli (70′ Berenguer), Lukic, Meité, Ansaldi; Verdi, Belotti (13′ Zaza). A disposizione: Ujkani, Rosati, Edera, Djidji, Rincon. Allenatore: Mazzarri

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio (83′ Dimarco), Vecino, Brozovic, Barella (46′ Borja Valero), Biraghi; Lautaro Martinez (68′ Candreva), Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Lazaro, Esposito, Agoumé, Fonseca, Bastoni. Allenatore: Conte

Reti: 11′ Lautaro Martinez, 32′ De Vrij, 54′ Lukaku

Ammoniti: Lautaro Martinez, D’Ambrosio, Izzo, Skriniar, Aina

Espulsi: –

Recupero: 3′ minuti nel primo tempo, 2′ minuti nel secondo tempo.

Note: Assist di Vecino per l’1 a 0. Assist di Biraghi per il 2 a 0. Assist di Brozovic per il 3 a 0