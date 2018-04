Premier League – La presentazione della trentacinquesima giornata

La presentazione della giornata di Premier League che si giocherà in giorni diversi: ieri successo esterno per il Manchester United.

MANCHESTER – 35esima giornata asettica per la Premier League che si disloca su tu tutta la settimana. Martedì i primi due anticipi che hanno visto il Tottenham fermarsi 1-1 in casa del Brighton. Botta e risposta in 2 minuti tra le due compagini con Harry Kane che porta in vantaggio i londinesi, ma Gross 120 minuti dopo pareggia i conti dagli undici metri. Nel secondo anticipo il Manchester United passa 2-0 contro il Bournemouth grazie alle reti di Smalling e Lukaku.

Nella seconda tranche di anticipi si sfideranno Burnley-Chelsea (in realtà recupero della 31esima) e Leicester-Southampton. La prima sarà una sfida con sapore europeo visto che le due squadre si trovano a 8 punti di distacco e, in caso di vittoria, il Burnley si porterebbe a 5 punti in meno rispetto ai blues e a +1 rispetto all’Arsenal. Nel secondo anticipo il Southampton si trova all’ultima spiaggia per la salvezza, l’occasione è ghiotta per recuperare punti sullo Swansea impegnato contro il Manchester City. Il Liverpool proverà a portarsi a meno uno rispetto al Manchester United. L’impegno per i reds sarà contro il West Bromwich Albion ultimo e con un piede e mezzo in Championship, anche se dopo la vittoria contro contro lo United ci possiamo aspettare di tutto.

Ci sarà un “London Derby” in questa giornata. All’Emiretes andrà in scena Arsenal-West Ham United. I Gunners devono ancora conquistarsi l’Europa, visto il sorteggio poco fortunato in Europa League. Il Burnley è alle sue calcagna e i tre punti saranno fondamentali in questa gara. In un colpo solo la squadra di Wenger potrebbe mettere un’ipoteca sulla qualificazione europea per la prossima stagione. Watford-Crystal Palace sarà una sfida per la sicurezza, visto che le due squadre al momento godono si una discreta distanza dal terzultimo posto, ma con una vittoria le due squadre potrebbero finalmente rilassarsi da qui alla fine.

Premier League, 35 giornata: il programma completo

Brighton 1-1 Tottenham

Bournemouth 0-2 Manchester United

Burneley – Chelsea

Leicester – Southampton

West Bromwich Albion – Liverpool

Watford – Crystal Palace

Arsenal – West Ham

Stoke City – Burnley

Manchester City – Swansea

Everton – Newcastle

CLASSIFICA: Man City 87, Man United* 74, Liverpool* 70, Tottenham* 68, Chelsea 60, Arsenal 54, Burnley 52, Leicester 43, Everton* 42, Newcastle 41, Bournemouth** 38, Watford* 37, Brighton* 36, West Ham 35, Huddersfield§* 35, Crystal Palace* 34, Swansea City 33, Southampton 28, Stoke City* 28, WBA* 24

*una partita in più

**due partite in più