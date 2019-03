Il Man City e il Liverpool saranno impegnate in casa rispettivamente con Watford e Burnley. A chiudere la giornata sarà il big match tra Arsenal e Man United

LONDRA – Dopo la settimana europea che ha visto Tottenham e Manchester United, per quanto riguarda le inglesi, passare il turno in Champions League torna in campo la Premier. Ad aprire il turno saranno Crystal Palace e Brighton sabato alle 13.30: le due squadre, in special modo il Brighton, non si trovano in una posizione di classifica tranquilla, quindi cercheranno a tutti i costi i tre punti. L’Huddersfiled, fanalino di coda, riceverà la visita del Bournemouth che si trova a metà classifica fuori da qualsiasi discorso (-9 dalla zona Europa League e + 9 dal terzultimo posto). Il Southampton, che sta vivendo un buon momento, si troverà di fronte il Tottenham che è reduce dal pareggio nel derby di Londra contro l’Arsenal.

Il Fulham farà visita al Leicester: le due squadre arrivano entrambe da una sconfitta e in questo turno proveranno a rifarsi, soprattutto il Fulham che si trova con un piede in Championship. Il West Ham andrà in Galles dove il Cardiff, terzultimo in classifica, lo attenderà dopo la sconfitta della scorsa settimana subita contro il Wolverhampton. L’Everton, dopo aver strappato un punto al Liverpool, andrà al St.James Park, casa del Newcastle. Il Manchester City, di nuovo primo in classifica, riceverà il Watford impegnato nella lotta al 7 posto. Il Liverpool giocherà in casa contro il Burnley che occupa la sedicesima posizione a +5 dalla zona retrocessione.

Il Chelsea sarà atteso da un importantissimo match contro il Wolverhampton: per i blues una vittoria sarebbe importante sia per allungare contro i rivali di giornata che per scavalcare una tra Arsenal e Man United. A chiudere il turno saranno proprio le ultime due citate che si daranno battaglia all’Emirates Stadium.

Premier League 2018/2019 – La presentazione della trentesima giornata

SABATO 9 MARZO

ORE 13.30

Crystal Palace – Brighton

ORE 16

Huddersfield – Bournemouth

Southampton – Tottenham

Leicester – Fulham

Cardiff – West Ham

Newcastle – Everton

ORE 18.30

Man City – Watford

DOMENICA 10 MARZO

ORE 13

Liverpool – Burnley

ORE 15.05

Chelsea – Wolves

ORE 17.30

Arsenal – Man United

CLASSIFICA: Man City 71; Liverpool 70; Tottenham 61; Man Utd 58; Arsenal 57; Chelsea* 56; Wolverhampton, Watford 43; West Ham 39; Everton 37; Leicester 35; Bournemouth 34; Crystal Palace 33; Newcastle 31; Brighton*, Burnley 30; Southampton 27; Cardiff 25; Fulham 17; Huddersfield 14.

*una partita in meno