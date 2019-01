Coppa Italia 2018/2019 – La presentazione degli ottavi di finale

La presentazione degli ottavi di finale di Coppa Italia: la Sampdoria ospita il Milan, la Juventus andrà a Bologna. Lazio e Roma impegnate contro Novara ed Entella

GENOVA – La Coppa Italia arriva nella parte calda della competizione. Da domani scenderanno in campo le prime 8 squadre della scorsa Serie A che si andranno a scontrare contro le altre 8 che, invece, già hanno affrontato diversi turni. Gli ottavi di finale si svolgeranno durante tutto il weekend, da sabato alle ore 15 fino a lunedì alle ore 21. Ad aprire il turno sarà la gara che vedrà sfidarsi Lazio e Novara: la squadra di Simone Inzaghi negli ultimi anni è stata spesso protagonista della competizione e, grazie al quinto posto conquistato lo scorso anno, giocherà la prima sfida del torneo contro i piemontesi che, militando in serie C, hanno già eliminato nell’ordine: Perugia, Brescia e Pisa. La sfida più interessante, ed anche più equilibrata, andrà in scena al Ferraris di Genova dove Sampdoria e Milan, finalista lo scorso anno, si troveranno faccia a faccia. La Samp ha già giocato due partite ed ha eliminato Viterbese e SPAL.

Il Bologna ospiterà al Dall’Ara la Juventus detentrice della coppa da quattro stagioni consecutive. Il Bologna è arrivato agli ottavi eliminando Padova e Crotone. La Fiorentina farà visita al Torino domenica alle 15. La Fiorentina inizierà proprio con questa partita il suo cammino, mentre il Torino ha già eliminato il Cosenza, battendolo per 4-0, e il Sudtirol. L’Inter riceverà a San Siro il Benevento: la squadra di Spalletti, eliminata ai quarti lo scorso anno, debutterà nel torneo proprio contro i sanniti, i quali hanno già disputato delle partite estromettendo dal torneo Imolese, Udinese e Cittadella. Il Sassuolo, dopo aver passato i due turni precedenti contro Ternana e Catania, sarà ospite al San Paolo di Napoli contro i partenopei che lo scorso anno uscirono a sorpresa ai quarti contro l’Atalanta. Proprio gli orobici saranno ospitati dal Cagliari che nel terzo turno ha eliminato il Palermo e nel quarto il Chievo. A chiudere questo turno saranno Roma ed Entella che si sfideranno allo Stadio Olimpico: i liguri hanno eliminato il Siena, la Salernitana e il Genoa ai rigori dopo aver portato la sfida sul 3-3.

Coppa Italia 2018/2019 – La presentazione degli ottavi di finale

SABATO ORE 15 Lazio – Novara

SABATO ORE 18 Sampdoria – Milan

SABATO ORE 20.45 Bologna – Juventus

DOMENICA ORE 15 Torino – Fiorentina

DOMENICA ORE 18 Inter – Benevento

DOMENICA ORE 20.45 Napoli – Sassuolo

LUNEDI ORE 17.30 Cagliari – Atalanta

LUNEDI ORE 21 Roma – Entella