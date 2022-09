Primavera 1, programma e dirette tv partite della 6° giornata 2022/2023

La Lega Serie A ha diffuso date e orari per il prossimo turno del Campionato Primavera 1, il sesto, in programma dal 1° al 3 ottobre: ecco dove vedere le partite

MILANO – La Lega Serie A ha diffuso le informazioni sul programma della sesta giornata del Campionato Primavera 1 che si svolgerà dal 1° al 3 ottobre. Al via sabato 1° ottobre alle ore 11 quando scenderanno in campo Cagliari e Napoli. L’incontro si potrà seguire su Diretta Solocalcio, sull’App di Sportitalia e sul sito ufficiale. Stesso orario per Inter e Atalanta gara trasmessa su Diretta Tv al canale 60 del digitale terrestre, sull’App di Sportitalia e sito ufficiale. Il derby tra Torino e Juventus delle ore 13 sempre sul canale 60 DTT, App e sito ufficiale mentre Cesena – Sassuolo si potrà vedere su Diretta Solocalcio a differenza di Sampdoria – Frosinone disponibile su Diretta SI Live 24. Domenica la partita Bologna – Milan delle ore 11 la troviamo su Diretta Tv canale 60 DTT così come quella tra Fiorentina e Verona delle 13. Due i posticipi di lunedì, quello delle ore 12:30 tra Udinese e Lecce lo troviamo su Diretta Solocalcio oltre ovviamente all’App e sito ufficiale mentre quello delle 16:30 tra Empoli e Roma su Diretta Tv al canale 60 DTT.

PROGRAMMA DELLA 6^ GIORNATA 2022/2023

Sabato 1 ottobre



ore 11:00

Cagliari – Napoli (Stadietto Campo 1 di Assemini)

Inter – Atalanta (Stadio E. Breda di Sesto San Giovanni*)

ore 13:00

Torino – Juventus (Stadio Silvio Piola di Vercelli)

ore 15:00

Cesena – Sassuolo (Campo Sportivo Romagna Centro 1 di Cesena)

Domenica 2 ottobre

ore 11:00

Bologna – Milan (Campo Tecnico Galli di Casteldebole)

ore 13:00

Fiorentina – Hellas Verona (Torrini di Sesto Fiorentino*)

Lunedì 3 ottobre

ore 12:30

Udinese – Lecce (Comune Amm. di Simonetti di Gemona del Friuli)

ore 16:30

Empoli – Roma (CE Petroio di Vinci)

*: ai sensi dell’art. 8 del Regolametno della Competizione

CLASSIFICA DOPO LA 5° GIORNATA

Torino 13

Juventus 11

Fiorentina 11

Roma 10

Lecce 10

Frosinone 10

Bologna 10

Sassuolo 9

Empoli 7

Milan 6

Sampdoria 6

Hellas Verona 4

Cagliari 3

Atalanta 3

Napoli 3

Cesena 3

Inter 2

Udinese 1