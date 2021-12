La partita Pescara U19 – Juventus U19 del Sabato 4 dicembre 2021 in diretta: formazioni e risultato con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Primavera 1

CITTÁ SANT’ANGELO – Sabato 4 dicembre 2021 , alle ore 11:00 si disputa Pescara U19 – Juventus U19 , gara valida per la giornata 11 del campionato Primavera 1. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate, il 23 febbraio 2020, la Juventus U19 ha ottenuto la vittoria per 1-0 . Palcoscenico di questo incontro sarà lo mentre la direzione sarà affidata all’arbitro Mario Ricci di Firenze che sarà coadiuvato da Ivan Catallo di Frosinone e Giovanni Dell’Orco di Policoro.

Pescara U19 gode la quota più alta con i bookmakers che quotano la vittoria a 6.00. Il Pescara U19 , nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 0 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte; ha segnato 1 e ha subito 8 . Il bilancio della Juventus U19 é invece di 3 vittorie, 1 pareggi e 1 sconfitte nelle ultime 5; 9 reti fatte e 7 subite. Ricordiamo che i bianconeri dopo aver superato il turno in Youth League sono andati avanti anche in Coppa Italia grazie al successo per 1-0 contro la Lazio nel match disputato a Vinovo al termine di partita condotta dall’inizio con buona autorità. Il gruppo è già in ritiro a Silvi per preparare la sfida di domani.

Su questo sito rimarrete aggiornati su tutto ciò che riguarda il match: dalle formazioni ufficiali fino al racconto minuto per minuto dalle ore 11:00 , con la consueta diretta testuale. Roma U19 in vetta alla classifica di Primavera 1 con 24 , Napoli U19 si trova in seconda posizione con 19 mentre in terza troviamo Fiorentina U19 con 17 .

Tabellino

PESCARA U19: Lucatelli I., Blanuta V., Calio A. (dal 8′ st Mehic A.), Colarelli P. (dal 25′ st Mehic D.), Colazzilli F., Delle Monache M., Kuqi A. (dal 34′ st Scipione P.), Palmentieri C., Sakho P., Salvatore S. (dal 25′ st Sayari K.), Staver C.. A disposizione: Servalli S., Dieye Baka M., Galfano L., Madonna S., Mandrone Y., Mehic A., Mehic D., Postiglione N., Sayari K., Scipione P., Scipioni E., Stampella T.

JUVENTUS U19: Scaglia S., Bonetti A. (dal 32′ st Doratiotto G.), Cerri L. (dal 41′ st Rouhi J.), Chibozo A. J. (dal 32′ st Strijdonck B.), Citi A., Iling S. (dal 41′ st Citi A.), Nzouango F., Omic E., Savona N., Turco N. (dal 18′ pt Mbangula S.), Turicchia R.. A disposizione: Ratti L., Senko Z., Dellavalle L., Doratiotto G., Ledonne N., Maressa T., Mbangula S., Mulazzi G., Rouhi J., Sekularac K., Solberg E., Strijdonck B.

Reti: al 45′ st Sakho P. (Pescara U19) al 21′ st Mbangula S. (Juventus U19).

Ammonizioni: al 14′ pt Lucatelli I. (Pescara U19), al 45′ st Sakho P. (Pescara U19) al 28′ st Bonetti A. (Juventus U19), al 44′ st Nzouango F. (Juventus U19).

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Pescara U19 – Juventus U19 , valida per la giornata 11 del campionato Primavera 1, sarà visibile in diretta tv su SportItalia sul 61 DTT e App SportItalia oltre che sul sito ufficiale in streaming.