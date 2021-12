Il 5 dicembre 2021 le partite di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN, Bologna – Fiorentina anche su Sky

MILANO – Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 5 dicembre ci sono la sedicesima giornata di Serie A e le più importanti sfide dei massimi campionati europei. Partiamo dalla Serie A. Lunch match sarà l’interessantissimo Bologna – Fiorentina, una sfida tra due squadre che sono la rivelazione di questa prima parte di stagione e che, al momento, ha il profumo di Europa. I felsinei vengono dal successo casalingo contro la Roma, sancito da un gol di Svanberg nel primo tempo e sono sesti, a pari merito con Fiorentina e Juventus, con 24 punti, frutto di sette partite vinte, tre pareggiate e cinque perse; 21 reti realizzate e 23 incassate. Dall’altra parte ci sono i Viola, che invece vantano un cammino di otto partite vinte e sette perse; 24 reti fatte e 20 subite; sono reduci dalla vittoria in rimonta per 3-1 contro la Sampdoria, riscattando immediatamente la sconfitta patita nel derbby toscano contro l’Empoli.

Alle 15 lo Spezia riceverà il Sassuolo mentre il Venezia ospiterà il Verona. Alle 18 la Lazio farà visita alla Sampdoria mentre in serata la Juventus, tornata alla vittoria contro la Salernitana, cercherà una continuità di risultati contro il Genoa, ancora in cerca del primo gol, e della prima vittoria, dell’era Shevchenko. I bianconeri vengono dal successo esterno per 0-2 contro la Salernitana, “scacciacrisi” in quanto arrivato dopo le sconfitte contro Chlesea e Atalanta; in classifica ora sono sesti, a pari merito con Fiorentina e Bologna e a -7 dalla zona Champions, con 24 punti, frutto di sette partite vinte, tre pareggiate e cinque perse; 20 reti realizzate e 16 incassate. Dall’altra parte c’é il Grifone, reduce dalla pesante sconfitta casalinga per 0-3 contro il Milan e in cerca del primo gol e dei primi tre punti sotto la guida di Shevchenko e che, comunque, mancano dal lontano 12 settembre contro il Cagliari: é terzultimo, a quota 10 punti un cammino di una partite vinte, sette pareggiate e sette perse e con 17 reti fatte e 29 subite.

Si giocano anche quattro posticipi della sedicesima giornata del campionato di Serie B. Alle 14 Ascoli – Parma e Como – Pisa, alle 16.15 Brescia – Monza e per finire alle 20.30 Alessandria – Cittadella. In Premier League il Manchester United affronta il Crystal palace. In Liga si giocano Eibar – Cadice e Celta Vigo. Si giocano anche in Serie C. Nel Girone A impegno casalingo per la capolista Sudtirol contro il Fiorenzuola mentre nel Girone B spicca Ancona Matelica – Siena. Nel Girone C la partita di cartello sarà Palermo – Monopoli.

Calcio in tv oggi 5 dicembre 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.55

Portland Timbers-Real Salt Lake (MLS) – DAZN

10.45

Lecce-Fiorentina (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

11.00

Torino-Cagliari (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

12.00

Catanzaro-Foggia (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 255 satellite)

Vibonese-Campobasso (Serie C) – ELEVEN SPORTS

12.30

Bologna-Fiorentina (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251 satellite) e SKY SPORT 4K

Sampdoria-Roma (Serie A femminile) – TIMVISION

Brescia-Roma (Serie B femminile) – ELEVEN SPORTS

13.00

St. Etienne-Rennes (Ligue 1) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

Empoli-Atalanta (Campionato Primavera) – SI LIVE 24

Vis Pesaro-Olbia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.00

Como-Pisa (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253 satellite) e HELBIZ

Ascoli-Parma (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254 satellite) e HELBIZ

Rayo Vallecano-Espanyol (Liga) – DAZN

Como-Pisa (Serie B) – DAZN, SKY SPORT e HELBIZ

14.20

Cittadella-Tavagnacco (Serie B femminile) – ELEVEN SPORTS

14.30

Giana Erminio-Padova (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Piacenza-Lecco (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pro Vercelli-Triestina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Renate-Juventus U23 (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Sudtirol-Fiorenzuola (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Ancona Matelica-Siena (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Cesena-Montevarchi (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 257 satellite)

Grosseto-Pescara (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 255 satellite)

Imolese-Modena (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Reggiana-Fermana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Viterbese-Entella (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pistoiese-Gubbio (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Latina-Catania (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 256 satellite)

Gelbison-Acireale (Serie D) – SPORTITALIA

Roma-Sampdoria (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Milan-Inter (Serie A femminile) – MILAN TV (visibile su DAZN), INTER TV (visibile su DAZN), TIMVISION

Napoli-Empoli (Serie A femminile) – TIMVISION

14.45

Lione-Fleury 91 (Division 1 Feminine) – DAZN

15.00

Spezia-Sassuolo (Serie A) – DAZN

Venezia-Verona (Serie A) – DAZN

Manchester United-Crystal Palace (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Tottenham-Norwich (Premier League) – SKY SPORT ARENA

Roma-Sampdoria (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

16.15

Brescia-Monza (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251 satellite) e HELBIZ

Eibar-Cadice (Liga) – DAZN

17.00

Sassuolo-Bologna (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

17.30

Aston Villa-Leicester (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Borussia Monchengladbach-Friburgo (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

Fidelis Andria-Picerno (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30

Paganese-Juve Stabia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Potenza-Turris (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Taranto-Messina (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Virtus Francavilla-Monterosi (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00

Sampdoria-Lazio (Serie A) – DAZN

18.30

Levante-Osasuna (Liga) – DAZN

20.30

Alessandria-Cittadella (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251 satellite) e HELBIZ

Palermo-Monopoli (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 252 satellite)

20.45

Juventus-Genoa (Serie A) – DAZN

Bordeaux-Lione (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

21.00

Celta-Valencia (Liga) – DAZN

21.08

Philadelphia Union-New York City (MLS) – DAZN

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.