La partita Pescara – Lecce di Martedì 21 dicembre 2021 in diretta: gara subito in salita per i biancazzurri dal 10′ in dieci per il rosso a Sakho e la rete incassata al 18′. Il pari su autogol nel finale di tempo viene vanificato dalla rete del neo entrato giallorosso al 20′

CITTÁ SANT’ANGELO – Martedì 21 dicembre 2021, alle ore 14:30 si gioca Pescara – Lecce, incontro valevole per la giornata 14 del campionato Primavera 1. Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima occasione il Pescara ha avuto la meglio con il risultato di 1-2. Appuntamento al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo dove il match sarà condotto dell’arbitro Filippo Giaccaglia di Jesi. Sarà coadiuvato dagli assistenti Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Roberto D’Ascanio sempre di Roma 2. Il Lecce gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.15 mentre il pareggio è dato a 3.85 e la vittoria del Delfino a 3.35. Il Pescara, nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 0 vittorie, 1 pareggi e 4 sconfitte; ha segnato 3 e ha subito 12. Il bilancio della Lecce é invece di 1 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5; 4 reti fatte e 8 subite. I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Dalle ore 14:30 ci sarà infatti la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori. Sguardo all’attuale classifica di Primavera 1 dove comanda la Roma con 33 punti, in seconda posizione troviamo il Torino con 24 quindi il Cagliari con 22, Juventus e Genoa 21.

La cronaca della partita

PRIMO TEMPO

Prima occasione del match a favore degli ospiti con un colpo di testa di Salomaa bloccato agevolmente da Lucatelli. Prova il Delfino a condurre il gioco in queste primissime battute. Al 10′ episodio da moviola con il rosso diretto a Sakho, punito un intervento su Daka. Incredulo il giocatore del Pescara che è sembrato tentare un normale contrasto di gioco. Scipione per Salvatore la mossa di Iervese che deve sistemare la difesa. Al 18′ vantaggio del Lecce: conclusione quasi del limite di Gonzalez con il destro e palla indirizzata verso l’angolino alla destra di Lucatelli che viene probabilmente tradito da un rimbalzo. Cross a mezz’altezza di Nizet al 23′, sfera che attraversa lo specchio della porta senza trovare nessuno quindi ci prova con una mezza girata stilisticamente molto bella Vulturar ma conclusione tra le braccia del portiere. Al 38′ punizione per il Lecce dal vertice destro dell’area, uscita di pugni di Lucatelli ad anticipare l’intervento dei giallorossi. Al 39′ arriva il pareggio del Pescara: su punizione dalla sinistra verso il primo palo, in mischia una deviazione di Oltremarini in area a ingannare Borbei. Al 42′ allontanato per proteste il tecnico Iervese. Al 46′ su disimpegno errata di Hasic spazio offerto agli avversari e uscita di Borbei sui piedi di Blanuta che forse avrebbe potuto provare a dribblarlo in area e dopo 2 minuti di recupero si chiude un primo tempo sul punteggio di 1-1. Gara in salita per i biancazzurri colpiti in avvio prima dal rosso a Sakho quindi dalla rete di Gonzalez. Ma nel finale di tempo arriva prima il pari quindi una verticalizzazione che avrebbe potuto addirittura portare avanti la squadra di Iervese allontanato dalla panchina al 42′ per proteste.

SECONDO TEMPO

Si riparte con il secondo tempo. Al 12′ bella giocata in area di Salomaa ma sul suo cross non ci sono maglie giallorosse pronte a colpire. Al 14′ dentro Trezza per Salomaa. Al 17′ punizione dalla trequarti sulla destra per il Pescara, spiovente sul secondo palo ma colpo di testa sopra la traversa. Al 20′ torna in vantaggio il Lecce: su cross dalla sinistra di Nizet colpo di testa di Trezza con palla che si infila sotto l’incrocio dei pali alla sinistra di Lucatelli. Al 34′ in campo Scialanga per Daka nel Lecce, gara che sembra in controllo per il Lecce anche se il Pescara non demorde nonostante l’uomo in meno. Al 36′ Braccia e Scipioni per il Pescara e due minuti più tardi scarico al limite per Trezza ma conclusione da dimenticare. Dopo 4 minuti di chiude l’incontro con il successo per 2-1 del Lecce contro il Pescara. Non è bastato un delfino volenteroso e mai domo a raddrizzare un match dove l’ha visto due volte in svantaggio e dal 10′ con un uomo in meno.

Tabellino minuto per minuto

PESCARA: Lucatelli I., Blanuta V., Colarelli P., Colazzilli F., Delle Monache M., Mehic A., Palmentieri C., Sakho P., Salvatore S. (dal 14′ pt Scipione P.), Sanogo S., Staver C.. A disposizione: Servalli, Dieye Baka, Kuqi, Postiglione, Stampella, Mandrone, Braccia, Mehic Dino. Allenatore: Pierluigi Iervese

LECCE U19: Borbei A., Daka D. (dal 35′ st Scialanga A.), Gonzalez J., Hasic E., Macri C., Nizet R., Oltremarini S., Russo J., Salomaa H. (dal 14′ st Trezza L.), Torok K., Vulturar C.. A disposizione: Bufano, Dima, Martì, Pascalau, Dreier, Carrozzo, Gallorini, Coqu, Lippo. Allenatore: Vito Grieco

Reti: al 18′ pt Gonzalez J. (Lecce), al 40′ pt Oltremarini autorete (Lecce), al 20′ st Trezza L. (Lecce).

Ammonizioni: Sanogo e Scipioni (Pescara), Hasic (Lecce)

Espulsioni: al 11′ pt Sakho P. (Pescara).

Angoli: 3-6

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa

Formazioni ufficiali

PESCARA: Lucatelli, Sakho, Palmentieri, Blanuta, Colazzilli, Colarelli, Sanogo, Delle Monache, Staver, Salvatore, Mehic Amer. A disposizione: Servalli, Dieye Baka, Kuqi, Postiglione, Stampella, Mandrone, Scipione, Braccia, Mehic Dino. Allenatore: Pierluigi Iervese

LECCE: Borbei, Russo, Nizet, Hasic, Salomaa Vulturar, Macrì, Torok, Gonzalez, Daka, Oltermarini. A disposizione: Bufano, Dima, Martì, Pascalau, Dreier, Carrozzo, Gallorini, Trezza, Scialanga, Coqu, Lippo.Allenatore: Vito Grieco

Probabili formazioni

PESCARA (4-3-3): Lucatelli; Palmentieri, Colazzilli, Scipione, Staver; Sanogo, Colarelli, Delle Monache; Mehic, Blanuta, Caliò

LECCE (4-3-3): Borbei; Torok, Lemmens, Hasic, Nizet; Canellas, Salomaa, Carrozzo; Marci, Daka, Vulturar.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Pescara U19 – Lecce U19 , valevole per Primavera 1, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su SportItalia canale tv 61 del digitale terrestre, sull’APP SportItalia e sito ufficiale in streaming.