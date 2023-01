Primavera 1, Verona – Empoli: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Verona – Empoli di Lunedì 16 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino del match valevole per la 14° giornata del campionato Primavera 1

VERONA – Lunedì 16 gennaio al 14.30 si gioca la partita Hellas Verona – Empoli valida per il posticipo della 14esima giornata del campionato Primavera 1. Squadre in campo al Sinergy Stadium di Verona sotto la direzione dell’arbitro Davide Gandino di Alessandria che sarà coadiuvato da Nicola Di Meo di Nichelino e Matteo Cadorna di Catania. Si tratta della prima gara casalinga del 2023 per la Primavera di Paolo Sammarco che è reduce da cinque risultati utili consecutivi in Campionato a partire dal quel 2-0 rifilato al Cesena lo scorso 24 ottobre. Un anno nuovo partito con il pari di Udine ma anche dalla sfortunata uscita di scena dalla Coppa Italia dove è stata eliminata agli ottavi di finale dall’Inter dopo i calci di rigore. In classifica sono 18 i punti e nono posto, un punto avanti rispetto all’Empoli. La squadra toscana viene da un periodo non dei più brillanti dove ha raccolto. Se escludiamo il successo maturato per 1-0 a Bologna la squadra di Buscé ha ottenuto 2 pareggi e altrettante sconfitte. Complessivamente ha totalizzato 4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Le due squadre sono tuttavia tra le più solide in difesa con i gialloblù terzo reparto meno battuto con 14 gol subiti e i biancoazzurri sesto con 16 reti. Pronostico che resta molto incerto con il segno 1 dato a 2.40 mentre l’X a 3.35 e il 2 a 2.55. Nell’ultimo precedente furono i toscani a imporsi in casa, lo scorso 13 febbraio, per 2-1 con le reti di Fazzini e Degli Innocenti, quest’ultimo su rigore a rispondere sempre nel primo tempo al vantaggio dopo appena 4 minuti di Ghilardi. Calciomagazine vi offre la diretta della partita con formazioni ufficiali circa un’ora prima del fischio d’inizio e informazioni su risultato e altri dati del match.

Sammarco alla vigilia

Il tecnico Paolo Sammarco ha parlato del ritorno a Verona dopo due mesi, un campo dove la squadra ha fatto bene e dove si augura possa restare il fortino e di proseguire in questa direzione. Quindi ha parlato di gara importante che darà modo di capire il livello che è arrivato la sua squadra. Un avversario quadrato con buone individualità e si proverà a mettere in difficoltà con le proprie armi. Nonostante la sconfitta, la gara di Coppa Italia persa con l’Inter ha fornito buone indicazioni e bisognerà essere fiduciosi per il proseguo della stagione.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Empoli

HELLAS VERONA (4-3-3): Boseggia; Joselito, El Wafi, Signorini, Bernardi; Patane, Calabrese, Rihai; Verzini, Caia, Cisse. Allenatore: Sammarco

EMPOLI (4-4-2): Fantoni; Angori, Marianucci, Dragoner, Barsi; Kaczmarski, Ignacchiti, Vallarelli, Boli; Rosa, Seck. Allenatore: Buscé

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Hellas Verona – Empoli valida per la 14° giornata del campionato Primavera 1 si potrà vedere in chiaro su Sportitalia al canale 60 del digitale terrestre, sull’app ufficiale e sul sito web in streaming.