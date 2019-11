Primavera, 8 giornata: gli squalificati. Quattro giornate a Virgilio

La Lega di Serie A ha ufficializzato i nomi dei giocatori che non prenderanno parte alla nona giornata del campionato Primavera 2019-2020

MILANO – Il Giudice Sportivo prof. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 novembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

Squalificato per quattro turni Virgilio del Napoli.

Gare del 9-10 novembre 2019 – Ottava giornata andata

Bologna-Empoli 4-0

Chievo Verona-Torino 2-0

Fiorentina-Genoa 0-4

Juventus-Lazio 3-1

Napoli-Sassuolo 3-4

Pescara-Cagliari 1-4

Roma-Atalanta 3-3

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

VIRGILIO Raffaele (Napoli): per avere, al 48° del secondo tempo, assunto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara, spintonandolo alle spalle e pronunciando una frase offensiva.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

PAVONE Fabian (Pescara): per avere, al 30° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un’espressione insultante.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TRASCIANI Daniele (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta, Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

PELLEGRINI Jacopo (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

AURELIO Giuseppe (Sassuolo)

MATTEUCCI Emanuele (Empoli)

PALMUCCI Stefano (Pescara)

SECONDA SANZIONE

LADINETTI Riccardo (Cagliari)

MAMAS Rafil (Napoli)

MARGINEAN Iulius Andrei (Sassuolo)

OKOLI Memeh Caleb (Atalanta)

RAUTI Nicola (Torino)

SANDRI Mattia (Torino)

SIMONETTI Pier Luigi (Roma)

PRIMA SANZIONE

BERTINI Marco (Lazio)

CHIORRA Niccolo (Fiorentina)

FRANCO Damiano (Lazio)

MILANI Andrea (Fiorentina)

PICCARDO Matteo (Genoa)

RANOCCHIA Filippo (Juventus)

SENGHOR Yugo (Pescara)

ZENNARO Mattia (Genoa)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

MAKNI Nabil (Chievo Verona)

SECONDA SANZIONE

GHION Andrea (Sassuolo) per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima, Seconda sanzione)

PRIMA SANZIONE

ISRAEL WIBMER Franco (Juventus)

NDIAYE Khadim (Atalanta)

SDAIGUI Zakaria (Roma)

ZINNO Claudio (Pescara)

b) ALLENATORI

AMMONITI

SECONDA SANZIONE

BARONIO Roberto (Napoli)

PRIMA SANZIONE

TURRINI Francesco (Sassuolo)