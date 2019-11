I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì sono dedicati integralmente alla nona giornata delle qualificazioni al Campionato Europeo

Venerdì 15 novembre si gioca la nona giornata delle qualificazioni al campionato Europeo. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Calcio in tv 15 novembre 2019

Armenia – Grecia over 2,5 (ore 18)

Gara valida per il Gruppo J. L’Armenia ha 10 punti in otto giornate, frutto di tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitta. La Grecia è a quota 8, dopo aver vinto due gare, pareggiate due e perso le altre.

Bosnia Erzegovina – Italia 2 (ore 20.45)

Sfida valida per il Gruppo J. La Nazionale di Mancini è in testa al gruppo, a punteggio pieno. La Bosnia Erzegovina quota 10, dopo aver vinto tre gare, pareggiato una e perso le altre sette.

Danimarca – Gibilterra 1 (ore 20.45)

Gara valida per il Gruppo D. La Danimarca ha raccolto 12 punti in sei partite, frutto di tre vittorie e tre pareggi. Gibilterra è a quota zero..

Romania – Svezia under 2,5 (ore 20.45)

Incontro valevole per il Gruppo B. La Romania ha ottenuto 14 punti in otto partite, frutto di quattro vittorie, due pareggi e due sconfitta. La Svezia è a quota 15, avendo pareggiato una gara in più.

Spagna Malta 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per il Gruppo F. La Spagna ha 20 punti in otto partite giocate, avendone vinto sei e pareggiate le altre due. Malta ha 3 punti, frutto di una vittoria e sette sconfitte.

Svizzera – Georgia 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per il Gruppo D. La Svizzera ha ottenuto 11 punti in sei gare, avendone vinte tre, pareggiato due e persa una. La Georgia è a quota 8 in sette gare, avendone vinte due, pareggiate due e perse le altre tre.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 15 novembre 2019

Armenia – Grecia over 2,5 (1,95)

Bosnia Erzegovina – Italia 2 (2,25)

Danimarca – Gibilterra 1 (1,01)

Romania – Svezia under 2,5 (1,65)

Spagna Malta 1 (1,01)

Svizzera – Georgia 1 (1,10)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 81 euro