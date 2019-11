Gare di qualificazione a Euro 2020 in evidenza in questo giovedì 14 novembre 2019 ma anche qualificazioni Mondiali in Asia, CONCACAF Nations League e African Nations Cup

Giovedì 14 novembre giornata esplosiva per le nazionali un pò in tutto il Mondo. In primo piano troviamo le gare di qualificazione ai prossimi campionati europei. In campo non solo le categorie Under 21 e 19 con un ricco cartellone. Il quadro si completerà con l’African Nations Cup, gare di qualificazione e quelle in Asia per il prossimo campionato del Mondo. Prima di seguire assieme il cartellone con tutti i risultati aggiornati in tempo reale sguardo agli incontri che si sono già disputati, in particolare in Sud America.

Partiamo dall’esplosivo 4-4 tra Flamengo e Vasco nella Serie A brasiliana: sequenza dei gol che parte dopo appena un minuto con Riberio servito da Gabriel quindi sono gli ospiti a ribaltare il match con Mannony al 34′ (assist di Raul) e Pikachu tre minuti dopo su rigore. Allo scadere di tempo un’autorete di Danilo porta la situazione in partità. Nella ripresa dopo 7 minuti Marcos Junior, servito da Rossi riporta avanti il Vasco che viene rimontato e superato da una doppietta di Henrique al 20′ (assist di De Arrasceata) e al 36′. Ma quando sembrava fatta per la squadra di casa ci pensa Ribamar imbeccato da Henriquez e firmare il nuovo pari in pieno recupero.

Passiamo alla Colombia con la Liga Aguila. Nel quadrangolare disputato 1-0 del Tolima sull’Atletico National e stesso risultato tra Deportivo Cali e Santa Fe. Nel Torneo Aguila altro quadrangolare con 2-0 del Cortulua sul Tigres e 1-0 del Pereira sul Quindio. In Messico per l’Ascenso 1-0 del Celaya sul Tampico Madero e 2-1 del Zacatecas Mineros sull’Atlante. Infine nella Copa Venezuela 2-1 del Zamore sul Puerto Cabello.

