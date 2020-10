Primavera 1, 6° giornata d’andata: le partite in programma

FIRENZE – Con Fiorentina – Lazio si è aperta la 6° giornata del Campionato Primavera 1 2020/2021. 3-1 per i biancocelesti grazie alle reti di Shehu al 17′ della ripresa e doppietta di Moro al 26′ e 40′; in pieno recupero Montiel per il gol della bandiera.

Nella giornata di domani, 31 ottobre Bologna – Atalanta, Sassuolo – Inter e Sampdoria – SPAL sono state rinviate a data da destinarsi.

Stesso discorso per Cagliari – Genoa del 1° novembre alle 12 mentre Roma – Juventus dovrebbe disputarsi alle ore 10 a Trigoria con diretta tv 60 del digitale terrestre e app su Sportitalia. Già rinviate dal 28 ottobre le partite Milan – Empoli e Torino – Ascoli.