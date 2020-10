Cittadella – Monza: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Cittadella – Monza del 31 Ottobre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per la sesta giornata campionato di Serie B 2020/2021, calcio d’inizio alle ore 14:00

CITTADELLA – Sabato pomeriggio, 31 Ottobre, alle ore 14.00 andrà in scena Cittadella – Monza, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B 2020/2021.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CITTADELLA:. A disposizione:. Allenatore: Roberto Venturato.



MONZA:. A disposizione:. Allenatore: Cristian Brocchi.



Reti: al ' pt . Roberto Venturato.Cristian Brocchi.al ' pt .

La presentazione del match

I padroni di casa, dopo la bella striscia di risultati utili consecutivi, hanno subito uno stop, uscendo dalla Coppa Italia. Sconfitta casalinga per loro, rifilatagli dallo Spezia per 2 reti a 0. In campionato tutto sommato va più che bene il loro cammino, dato che occupano il terzo posto, con una partita da recuperare e che con un eventuale vittoria potrebbero agguantare la prima posizione, ora occupata dall’Empoli. Si può dire l’esatto opposto per il Monza. Per loro infatti non un grande avvio di campionato, ma ottime prestazioni in coppa guadagnando la qualificazione ai sedicesimi di finale. La serie cadetta per loro potrebbe rivelarsi un anno di stallo per loro, che comunque sia vorrebbero puntare prima possibile alla promozione. Questa gara con una squadra in forma come il Cittadella rappresenta un bel banco di prova per i ragazzi di Brocchi. I loro avversari infatti, non perdono una gara casalinga in campionato da Maggio e di sicuro vorranno rialzarsi dopo l’ultima sconfitta di coppa.

Le probabili formazioni di Cittadella – Monza

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Proia, Iori, Awua; Gargiulo; Cissé, Grillo. Allenatore: Venturato

MONZA (4-3-1-2): Sommariva; Lepore, Bellusci, Paletta, Donati; Armellino, Barberis, Colpani; Machin, Dany Mota, Boateng. Allenatore: Brocchi

STADIO: Piercesare Tombolato

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Cittadella – Monza, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B 2020/2021, sarà visibile in diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn. Inoltre potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.