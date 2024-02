Pro Patria – Renate: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pro Patria – Renate del 25 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventottesima giornata del campionato di serie C, girone A

BUSTO ARSIZIO – Domenica 25 febbraio 2024, alle ore 14.00, allo Stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, la Pro Patria affronterà il Renate per il ventottesimo turno campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. La Pro Patria, dopo la sconfitta esterna 3-1 sul campo della capolista Mantova, si ritrova con trentacinque punti in classifica, frutto di nove vittorie, otto pareggi e dieci sconfitte. -7 la differenza reti con ventisei gol realizzati e trentatré subiti.

Invece il Renate, dopo la sconfitta interna 0-2 con i L.R. Vicenza, si ritrova con trentatré punti in classifica, a pari merito con l’Arzignano Valchiampo, frutto di otto vittorie, nove pareggi e dieci sconfitte. -8 la differenza reti con ventotto gol fatti e trentasei subiti. L’incontro sarà diretto da Emanuele Ceriello di Chiari, che sarà coadiuvato da Giovanni Celestino di Reggio Calabria e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto, il quarto ufficiale sarà Cosimo Papi di Prato.

Tabellino in tempo reale

PRO PATRIA:. A disposizione:



RENATE:. A disposizione:



Reti:



Le dichiarazioni

Riccardo Colombo (allenatore Pro Patria): “È una partita insidiosa perché loro sono una squadra forte. Davanti hanno quattro giocatori forti, hanno uno come Bocalon che è tra i più forti della categoria a livello di movimenti in area. Dovremo essere molto intensi ed efficaci, fino alla fine. Loro hanno fatto 28 gol in totale e 10 negli ultimi dieci minuti, questo significa che sono una squadra che non molla mai e sta sempre sul pezzo. Dovremo fare una grandissima partita, non grande, altrimenti non faremo risultato. Noi dobbiamo muovere la classifica dopo due sconfitte di fila, vincere sarebe un bel segnale ma la cosa importante è fare comunque punti e terminare la striscia negativa. Il Renate all’andata cercava di costruire dal basso, ora sono molto più diretti, hanno cambiato modo di giocare e interpreti in campo ma restano un avversario forte e difficile da incontrare. Non hanno tantissimi giovani, a parte qualcuno in difesa e sarà fondamentale avere l’atteggiamento giusto. Con l’Atalanta non hanno approcciato la gara al meglio ma nella ripresa hanno fatto molto bene e si vede la mano dell’allenatore. Sarà fondamentale vincere i duelli e tenere botta”.

Alberto Colombo (allenatore Renate): “Mi aspetto una gara intensa, su un campo probabilmente appesantito dalle piogge di questi giorni, e con due squadre che si daranno battaglia per strappare punti importanti. Ci stiamo avvicinando sempre di più alla fase decisiva della stagione regolare, ogni partita va affrontata come se fosse una finale. La Pro Patria che incontreremo? Squadra viva, fresca, che ha fatto un filotto notevole all’inizio del girone di ritorno, perdendo solo contro Padova e Mantova. Per noi è la quinta gara in quindici giorni, ma dobbiamo passare sopra al fisiologico fattore stanchezza”.

La presentazione del match

QUI BUSTO ARSIZIO – Riccardo Colombo dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2 con Mangano a difesa della porta; Minelli, Fietta, Moretti e Renault G. a completare il pacchetto difensivo; Bertoni, Mallamo e Ndrecka in mediana; Stanzani dietro alle due punte Marano e Curatolo.

QUI RENATE – Alberto Colombo dovrebbe rispondere con lo stesso modulo con Ombra tra i pali; Bosisio, Possenti, Vimercati ed Alfieri a completare il reparto arretrato; Baldassin, Vassallo e Currarino a metà campo; D’Orsi a fare da rifinitore a Bocalon e Sorrentino.

Le probabili formazioni di Pro Patria – Renate

PRO PATRIA (4-3-1-2): Mangano; Minelli, Fietta, Moretti. Renault G.; Bertoni, Mallamo, Ndrecka; Stanzani; Marano, Curatolo. Allenatore: Riccardo Colombo.

RENATE (4-3-1-2): Ombra; Bosisio, Possenti, Vimercati, Alfieri; Baldassin, Vassallo, Currarino; D’Orsi; Bocalon, Sorrentino. Allenatore: Alberto Colombo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 255), su Sky Go e Now Tv.