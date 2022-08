Pro Patria – Torres in diretta: ecco perchè è stata annullata l’amichevole

La partita, prevista per le ore 16.30 di giovedì 4 agosto non verrà disputata perchè la squadra sarda è stata ripescata in Serie C e festeggerà l’evento con i tifosi

Giovedì 4 agosto era in programma alle ore 16.30 l’amichevole tra Pro Patria e Torres. La stessa è stata annullata perchè la squadra sarda è stata ripescata in Serie C e di conseguenza ha optato per il rientro anticipato. Alle ore 19 infatti, allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari festeggerà con i propri tifosi. L’ufficialità è arrivata ieri con la sentenza del Tar del Lazio che ha bocciato il ricordo fatto da Teramo e Campobasso (escluse dal campionati per problemi amministrativi). Sui profili social della Torres echeggia la frase “C siamo riusciti”.

Ricordiamo che lo scorso campionato aveva concluso in seconda posizione in Serie D vincendo i playoff battendo 2-1 l’Afragolese e quindi un posto d’onore per i ripescaggi. Il ritiro della squadra sarda proseguirà in regione. Queste le parole del Presidente Udassi che promette anche per questa stagione la consueta serietà nel lavoro: “Abbiamo ricreato l’entusiasmo in città e abbiamo una proprietà con visione lungimirante sul futuro. Non vogliamo essere una meteora in Serie C”.

La Pro Patria invece ha programmato per sabato 6 agosto alle ore 17.30 la prossima amichevole contro la Castanese, squadra Militante in Serie D e con prevendite dalle ore 17 di oggi sul portale vivaticket.it e sui punti vendita convenzionati ovvero: Il Tabaccaio del Buon Gesù di Corso Sempione 16 a Olgiate Olona, Bar Savoia di Via XXII Marzo 2 a Busto Arsizio e Armiraglio Caffe di Corso Italia 18 sempre a Busto. I prezzi sono 15 euro la Tribuna Centrale e 10 euro Tribuna laterale mentre omaggio per i ragazzi sotto i dieci anni.