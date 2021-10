La partita Pro Vercelli – FeralpiSalò del 9 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la settima giornata del Girone A di Serie C

La cronaca diretta e tabellino

RISULTATO FINALE: PRO VERCELLI-FERALPISALò 0-2

SECONDO TEMPO

90′ Pro Vercelli con un giocatore in meno per il rosso a Giovanni Bruzzaniti

90′ Pro Vercelli con un giocatore in meno per il rosso a Giovanni Bruzzaniti

90′ Pro Vercelli perde un’uomo, rosso per Theophilus Awua

55′ Ed è gol! Davide Luppi . Il risultato cambia, 0 a 2 adesso

46′ Squadre in campo per il secondo tempo, siamo pronti, si inizia!

PRIMO TEMPO

45′ Finisce sul risultato di 0 a 2 il primo tempo tra Pro Vercelli- FeralpiSalò, squadre negli spogliatoi. Qualche minuto seguiremo il secondo tempo del match

19′ Goal! Occasione per Alberto Spagnoli che segna. 0 a 1

1′ Pro Vercelli e FeralpiSalò ha inizio! Prepariamoci a gustare questo incontro assieme



Tabellino

PRO VERCELLI (3-5-2): N. Tintori; A. Masi, S. Auriletto, A. Cristini, B. Erradi (dal 11′ st S. Emmanuello), R. Iezzi (dal 37′ st L. Rizzo), T. Awua, M. Vitale (dal 18′ st M. Della Morte), G. Clemente, M. Rolando, G. Comi. A disposizione: D. Rendic, A. Carosso, C. Crialese, L. Gatto, A. Sangiorgio, C. Silenzi, G. Bruzzaniti, C. Bunino. Allenatore: Giuseppe Scienza.

FERALPISALò (4-3-1-2): L. Liverani; F. Bergonzi, E. Pisano, L. Bacchetti, N. Corrado, D. Hergheligiu, F. Carraro (dal 42′ st G. Brogni), L. Guidetti (dal 37′ st L. Damonte), M. Corradi (dal 1′ st D. Di Molfetta), D. Luppi, A. Spagnoli (dal 42′ st E. Legati). A disposizione: P. Venturelli, A. Porro, E. Salines, E. Suagher, D. Balestrero, L. Miracoli, M. Tirelli, S. Guerra. Allenatore: Stefano Vecchi.

Reti: al 19′ pt Alberto Spagnoli, al 10′ st Davide Luppi.

Ammonizioni: al 10′ st A. Masi (PRO), al 8′ st S. Auriletto (PRO), al 39′ pt G. Clemente (PRO), al 3′ st E. Pisano (FER), al 45′ pt L. Guidetti (FER).

Formazioni ufficiali

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori; Cristini, Masi, Auriletto; Clemente, Awua, Vitale, Erradi, Iezzi; Rolando, Comi. A disposizione: Rendic, Carosso, Emmanuello, Bunino, Della Morte, Silenzi, Sangiorgi, Crialese, Rizzo, Gatto, Bruzzaniti. Allenatore: Scienza.

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Liverani; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Guidetti; Corradi; Luppi, Spagnoli. A disposizione: Porro, Venturelli, Brogni, Di Molfetta, Miracoli, Legati, Suagher, Guerra, Balestrero, Damonte, Tirelli, Salines. Allenatore: Vecchi.

La presentazione del match

VERCELLI – Oggi pomeriggio, sabato 9 ottobre, alle ore 14:30, allo Stadio Piola, andrà in scena Pro Vercelli – FeralpiSalò, incontro valido per la settima giornata del Girone A di Serie C. I padroni di casa vengono dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro il Sudtirol e in classifica sono quarti con 14 punti, frutto quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta. Gli ospiti sono reduci dal pareggio interno per 1-1 contro la Pro Sesto e sono settimi a quota 11, con un percorso di tre partite vinte, due pareggiate e due perse. A dirigere il match sarà Adolfo Baratta della sezione di Rossano, coadiuvato da Thomas Miniutti di Maniago e Francesco Valente di Roma 2; quarto uomo ufficiale Matteo Campagni di Firenze.

QUI PRO VERCELLI – Nardecchia risponde col 3-5-2. In porta Tintori, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Auriletto, Masi e Macchioni. A centrocampo Bruzzaniti, Emmanuello, Belardinelli, Awua ed Iezzi. In avanti Rolando e Comi.

QUI FERALPISALO (4-3-1-2). Probabile modulo 4-3-1-2 per il FeralpiSalò con Gelmi tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Pisano-Bacchetti e d Bergonzi e Corrado sulle fasce. In mezzo al campo Hergheligiu, Carraro e Guidetti. Sulla trequarti Corradi, di supporto al tandem di attacco composto da Miracoli e Guerra.

Le probabili formazioni di Pro Vercelli – FeralpiSalò

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori; Auriletto, Masi, Macchioni; Bruzzaniti, Emmanuello, Belardinelli, Awua, Iezzi; Rolando, Comi. Allenatore: Nardecchia

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Gelmi; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Guidetti; Corradi ; Miracoli, Guerra Allenatore: Vecchi

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita Pro Vercelli – FeralpiSalò verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su SKY PRIMAFILA (canale 251 satellite).