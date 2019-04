Big match a San Siro con Inter – Juventus sabato sera. Grande attesa anche per Torino – Milan, due posticipi il lunedì

BOLOGNA – Sarà Bologna – Empoli alle 15 di sabato a dare il via alla giornata numero 34. Alle 18 ci sarà Roma – Cagliari mentre alle 20.30 Inter – Juvenstus. Nel posticipo del lunedì la Fiorentina riceverà il Sassuolo mentre l’Atalanta ospiterà l’Udinese. Andiamo a vedere, partita per partita, le probabili formazioni previste, ricordando che nel link qui di seguito potete trovare gli ultimi aggiornamenti con squalificati, indisponibili e panchine.

Le probabili formazioni della 34° giornata

BOLOGNA – EMPOLI

Solito 4-2-3-1 per il Bologna con Sansone, Soriano e Orsolini alle spalle di Palacio. L’Empoli risponderà con Caputo e Farias riferimenti offensivi.

ROMA – CAGLIARI

4-4-2 per la roma con Kluivert ed El Shaarawy larghi a centrocampo, le due punte saranno Schick e Dzeko. Il Cagliari si presenterà con Barella alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti.

INTER – JUVENTUS

Lautaro è in vantaggio su Icardi per una maglia da titolare. Sulla trequarti ci saranno Politano, Nainggolan e Perisic. 4-3-3 per la Juve con Cuadrado, Ronaldo e Bernardeschi nel tridente offensivo. A centrocampo Bentancur è favorito su Matuidi.

FROSINONE – NAPOLI

Trotta e Pinamonti saranno la coppia offensiva per i Ciociari. Nel Napoli Milik e Mertens guideranno l’attacco partenopeo.

SPAL – GENOA

Petagna e Floccari sono in vantaggio su Paloschi e Antunucci per formare il tandem offensivo. Nel Genoa Sanabria si accomoderà in panchina: al fianco di Kouame ci sarà Pandev.

CHIEVO – PARMA

Il Chievo si presenterà con Vignato alle spalle di Meggiorini e Stepinski. Il Parma scenderà in campo con il 5-3-2 con Ceravolo e Siligardi davanti a tutti.

SAMPDORIA – LAZIO

Defrel e Quagliarella saranno supportati sulla trequarti da Ramirez nella Samp. Nella Lazio non ci saranno Milinkovic e Luis Alberto per squalifica, al loro posto sembrano favoriti Parolo e Badelj. Ci potrebbe essere spazio anche per Cataldi. Con Immobile sembra avvantaggio Caicedo rispetto a Correa.

TORINO – MILAN

3-4-2-1 per i granata con Belotti che sarà supportato da Meitè e Berenguer sulla trequarti. Il Milan si presenterà con il 4-3-3 con Suso e Calhanoglu ai lati di Piatek.

ATALANTA – UDINESE

Djimisti favorito su Masiello nella difesa orobica. In attacco solito tridente formato da Ilicic, Zapata e Gomez. L’Udinese si affiderà alle sortite offensive di Okaka e Pussetto con De Paul a centrocampo.

FIORENTINA – SASSUOLO

3-5-2 per i viola con Muriel e Chiesa riferimenti offensivi. Mirallas sarà schierato largo a sinistra. 4-3-3 per il Sassuolo con Bourubia che rimpiazzerà Locatelli. In attacco ci saranno Berardi, Babacar e Boga.