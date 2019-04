Elenco delle partite previste per oggi domenica 28 aprile 2019, in primo piano le sfide di Serie A e Serie B oltre a quelle di Liga, Premier League e Bundesliga.

TORINO – E’ una domenica vivace quella che ci aspetta a cominciare dalla Serie A che prenderà il via alle 12.30 con Frosinone-Napoli: da una parte c’è la squadra ciociara che viene dalla sconfitta di Cagliari mentre i partenopei hanno perso in casa con l’Atalanta. Alle 15 SPAL-Genoa e Chievo-Parma mentre alle 18 spicca Sampdoria-Lazio con i padroni di casa che sono reduci dalla brutta sconfitta di Bologna mentre la squadra capitolina ha staccato il pass per la finale di Coppa Italia battendo il Milan. Alle ore 20.30 Torino-Milan con i Granata che sono reduci dalla vittoria col Genoa mentre i rossoneri devono difendere la quarta posizione. In Serie B due sfide alle 15 con Cittadella-Ascoli e Cremonese-Foggia mentre alle 21 il clou Lecce-Brescia con le due squadre separate da tre punti in classifica. In Premier League pomeriggio molto caldo con Manchester City ed Arsenal che giocheranno fuori casa contro Leicester e Burnley mentre alle ore 17.30 spicca Manchester United-Chelsea. In Liga impegno casalingo per il Valencia che giocherà contro l’Eibar mentre Siviglia e Real Madrid se la vedranno, rispettivamente, fuori casa contro Girona e Rayo Vallecano. In Bundesliga in campo il Bayern Monaco che giocherà in casa del Norimberga.

FRANCIA: Ligue 1

15:00

Amiens – Strasburgo

Angers – Reims

Caen – Dijon

Lilla – Nimes

Nizza – Guingamp

17:00 St. Etienne – Tolosa

21:00 Marsiglia – Nantes

GERMANIA: Bundesliga

15:30 Hoffenheim – Wolfsburg

18:00 Norimberga – Bayern

INGHILTERRA: Premier League

13:00 Leicester – Arsenal

15:05 Burnley – Manchester City

17:30 Manchester Utd – Chelsea

ITALIA: Serie A

12:30 Frosinone – Napoli [Cronaca Diretta]

15:00

Chievo – Parma [Cronaca Diretta]

Spal – Genoa [Cronaca Diretta]

18:00 Sampdoria – Lazio [Cronaca Diretta]

20:30 Torino – Milan [Cronaca Diretta]

ITALIA: Serie B

15:00

Cittadella – Ascoli

Cremonese – Foggia

21:00 Lecce – Brescia [Cronaca Diretta]

SPAGNA: LaLiga

12:00 Valencia – Eibar

14:00 Girona – Siviglia

16:15 Real Sociedad – Getafe

18:30 Villarreal – Huesca

20:45 Vallecano – Real Madrid

ITALIA: Serie C – Gruppo B

18:30

Imolese – Südtirol

L.R. Vicenza – AJ Fano

Monza – Fermana

Pordenone – Giana Erminio

Renate – FeralpiSalò

Sambenedettese – Gubbio

Ternana – Ravenna

Triestina – Teramo

Virtus Verona – AlbinoLeffe

Vis Pesaro – Rimini

ITALIA: Serie C – Gruppo C

15:00

Casertana – Potenza

Cavese – Catania

Rieti – Monopoli

Siracusa – Catanzaro

Trapani – Paganese

Vibonese – Reggina 1914

Virtus Francavilla – Bisceglie

Viterbese – Rende

PORTOGALLO: Primeira Liga

16:00

Chaves – Nacional

Maritimo – Tondela

18:30 Braga – Benfica

21:00 Boavista – Moreirense

SPAGNA: LaLiga2

12:00 Rayo Majadahonda – Cadice

16:00 Gijon – Elche

18:00

Granada – Gimnastic

Las Palmas – Lugo

20:00 Cordoba – Saragozza