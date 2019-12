I suggerimenti sono dedicati integralmente alla sesta giornata della fase a gironi della Champions League: in campo anche Napoli e Inter

Martedì 10 dicembre prende il via la sesta giornata della fase a gironi della Champions League, I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Napoli – Genk 1 (ore 18.55)

La squadra di Ancelotti sta atraversando un momento difficile: proviene dal pareggio ottenuto a Udine e in classifica ora è soltanto settimo; in Coppa, invece, è secondo con 9 punti. Ultimo e a quota 1 il Genk, ottavo nel massimo campionato belga.

Saliburgo – Liverpool 2 (ore 18.55)

Il Salisburgo, primo nel massimo campionato austriaco, in Champions è terzo con 7 punti. Domina invece il gruppo il Liverpool, capolista anche in Premier League.

Chelsea – Lilla over 2,5 (ore 21)

Il Chelsea, quarto in Premier League, in Coppa è terzo a quota 8. Decisamente fuori dai giochi il Lilla, fanalino di coda del gruppo con un solo punto, che in Ligue 1 occupa invece un buon terzo posto.

Dortmund – Slavia Praga over 2,5 (ore 21)

I padroni di casa, terzi in Bundesliga, hanno sette punti nel Girone F di Champions League. Cinque lunghezze in meno per i cechi, abbondantemente in testa al loro campionato nazionale; già eliminato dalla competizione. All’andata i tedeschi hanno vinto 2-0.

Inter – Barcellona 1 (ore 21)

La squadra di Conte proviene dal pareggio casalingo contro la Roma ed é in testa alla classifica con 38 punti, a +2 dalla Juventus; in Coppa è a quota 7. Quattro lunghezze in più per la capolista Barcellona, primo anche nella Liga spagnola, a pari merito con il Real Madrid.

Lione – Lipsia 1 (ore 21)

I padroni di casa, terzi in Ligue 1, hanno sette punti nel Girone G di Champions League. Tre lunghezze in più e primo posto per i tedeschi, secondi in Bundesliga a -1 dalla capolista Monchengladbach. All’andata i francesi hanno vinto 2-0.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 10 dicembre 2019

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 205 euro