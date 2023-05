I consigli del giorno 12 maggio 2023 sono dedicati agli anticipi dei campionati di Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Eliteserien

Venerdì 12 maggio si giocano gli anticipi dei campionati di Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Eliteserien I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Lens – Reims 1 (ore 21)

Anticipo della trentacinquesima giornata di Ligue 1. Il Lens viene dalla vittoria casalinga per 2-1 contro il Marsiglia ed é secondo con 72 punti, a sei lunghezze dalla capolista PSG; a quota 50 il Reims, decimo e reduce dal successo casalingo di misura contro il Lilla.

Colonia – Hertha Berlino 1 (ore 20.30)

Anticipo della trentunesima giornata di Bundesliga. Il Colonia viene dalla vittoria esterna per 1-2 contro il Bayer Leverkusen ed é undicesimo con 38 punti; a quota 25 l’Hertha Berlino, ultimo e reduce dal successo casalingo per 2-1 contro lo Stoccarda.

Lazio – Lecce 1 (ore 20.45)

Gara di apertura della trentacinquesima giornata di Serie A. I biancocelesti vengono dalla sconfitta esterna per 2-0 contro il Milan e sono terzi con 64 punti, frutto di diciannove vittorie, sette pareggi e otto partite perse, cinquantadue gol fatti e ventisei subiti. I salentini sono reduci dalla sconfitta casalinga di misura contro il Verona e sono sedicesimi a quota 31, con un percorso di sette partite vinte, dieci pareggiate e diciassette perse, ventotto reti realizzate e quarantuno incassate.

Twente – Nijmegen 1 (ore 20)

Anticipo della trentaduesima giornata di Eredivisie. Il Twente viene dalla vittoria esterna per 0-3 contro l’Emmen ed é quinto con 55 punti; a quota 38 il Nijmegen, decimo e reduce dalla sconfitta casalinga per 2-3 contro l’Heerenven.

Maiorca – Cadice 1 (ore 21)

Match valido per la trentaduesima giornata di Liga. Il Maiorca viene dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Girona ed é dodicesimo con 41 punti; a quota 35 il Cadice, quindicesimo e reduce dalla sconfitta esterna per 4-1 contro l’Atletico Madrid.

Odd – Lilleström 2 (ore 19)

Gara valida per la sesta giornata di Eredivisie. L’Odd viene dal successo esterno di misura contro il Tromso ed é terzo con 9 punti; a punteggio piene il Lillestrom, reduce dalla sconfitta casalingo per 1-2 contro il Bodo/Glimt.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per il 12 maggio 2023