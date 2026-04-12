Pronostici del 13 aprile 2026; posticipi in Italia e in Europa

I pronostici di lunedì 13 aprile 2026 sono dedicati ai posticipi di Premier League, Serie A, Liga e del Girone C di Serie C

Lunedì 13 aprile si giocano i posticipi di Premier League, Serie A, Liga e del Girone C di Serie C. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata. Ecco un’analisi dettagliata degli incontri previsti per questa giornata.

Manchester United-Leeds 1 (Premier League, ore 21)

Da un lato il Manchester United lotta ancora per un posto in Champions League. Dall’altro invece il Leedds é a caccia di punti preziosi per conquistare la salvezza.

Fiorentina-Lazio 1 (Serie A, ore 20,45)

La Fiorentina cerca i tre punti per allontanarsi sempre più da quella zona retrocessione che l’ha ospitata per gran parte del campionato. ora però la squadra di Vanoli sembra aver cambiato passo . Di fronte troverà la Lazio che lotta per u posto in Europa League.

Levante-Getafe 1 (Liga, ore 21)

Di fronte due squadre che si presentano aòò’appuntamento con obiettivi opposti. Da un lato c’é il Levante che é ultimo e sta cercando èunti èper risalire la china quanto basta per evitare la retrocessione. Dall’altro il Getafe sèera ancora di agganciare un posto nelle Coppe Europee.

Benevento-Cavese 1 (Serie C, Girone C; ore 20.30)

Il Benevento è il dominatore assoluto del campionato. Con 80 punti (calcolati dai dati forniti) e una striscia di risultati impressionante, si presenta come la capolista che punta a chiudere la pratica promozione. La Cavese, invece, naviga in acque agitate a quota 37 punti, in piena zona calda per evitare i playout.

Crotone-Catania 1 (Serie C, Girone C; ore 20.30)

È un classico scontro da “zona alta”. Il Catania occupa la seconda posizione con 68 punti, mentre il Crotone segue al sesto posto con 53 punti. Entrambe le squadre sono già proiettate verso i playoff, ma con obiettivi diversi: il Catania vuole blindare il secondo posto, il Crotone cerca di migliorare il piazzamento per avere vantaggi negli scontri diretti.

Picerno-Cosenza 2 (Serie C, Girone C; ore 20.30)

Sfida tra una squadra che lotta per non retrocedere e una che punta ai playoff. Il Cosenza è quinto con 55 punti, in piena scia per il podio. Il Picerno si trova invece in 15ª posizione con 36 punti, al limite della zona playout (stessi punti del Latina ma con differenza reti peggiore).

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 13 aprile 2026