Pronostici del 15 dicembre 2020: gli anticipi di Serie A e la Serie B

I suggerimenti del giorno sono dedicati agli anticipi della dodicesima giornata del campionato di Serie A e alla dodicesima giornata del campionato di Serie B

Martedì 15 dicembre si giocano gli anticipi della dodicesima giornata di Serie A e la dodiceaima giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Udinese – Crotone 1 (1,62)

Gara di apertura della dodicesima giornata di Serie A. I padroni di casa bianconeri arrivano da un buon momento avendo vinto le ultime tre partite. Nell’ultima di esse hanno sconfitto il Torino lontano dalle mura amiche per 2-3. La squadra guidata da Gotti ha 13 punti che valgono l’attuale decimo posto in classifica. La squadra ospite, nonostante la prima vittoria della stagione, é all’ultimo posto a quota 5-

Benevento – Lazio 2 (ore 20.45)

Anticipo della dodicesima giornata di Serie A. La formazione sannita viene dalla sconfitta esterna contro il Sassuolo e in classifica occupano la tredicesima posizione con 11 punti. La squadra biancoceleste è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Verona e in classifica occupano l’ottavo posto a quota 17.

Pordenone – Brescia 1 (ore 21)

Gara valida per la dodicesima giornata di Serie B. I padroni di casa vengono dalla sconfitta di misura rimediata sul campo del Pisa e in classifica sono undicesimi, a pari merito proprio con la squadra toscana e con il Brescia, con 13 punti. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla vittoria casalinga per 3-1 contro la Salernitana.

Reggiana – Frosinone (ore 18.30)

Match valido per la dodicesima giornata di Serie B. I padroni di casa vengono dalla vittoria di misura rimediata sul campo del Cosenza e in classifica sono decimi con 14 punti. Gli ospiti, invece, sono reduci dal pareggio per 2-2 sul campo del Lecce e sono quinti, a pari merito con il Lecce, con 20 punti.

Monza – Entella 1 (ore 21)

Gara valida per la dodicesima giornata di Serie B. I padroni di casa vengono dalla vittoria per 0-2 sul campo del Venezia e in classifica sono noni, a pari merito con il Chievo, con 17 punti. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga per 2-5 contro l’Empoli e sono il fanalino di coda del torneo con 5 punti,

Pisa – Pescara 1 (ore 21)

Match valido per la dodicesima giornata di Serie B. La squadra abruzzese viene dalla sconfitta casalinga per 2-3 contro il L.R. Vicenza e in classifica é in terzultima posizione con 7 punti. A quota 13, a pari merito con Pordenone e Brescia, il Pisa, reduce dalla vittoria casalinga di misura, la seconda consecutiva dopo quella contro l’Ascoli, contro la squadra friulana.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 14 dicembre 2020

Udinese – Crotone 1 (1,62)

Benevento – Lazio 2 (1,72)

Pordenone – Brescia 1 (2,35)

Reggiana – Frosinone 2 (2,25)

Monza – Entella 1 (1,57)

Pisa – Pescara 1 (2,05)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 474 euro