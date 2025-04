I consigli del giorno 17 aprile 2025 sono dedicati alle gare di ritorno dei quarti di finale di Europa League e di Conference League

Giovedì 17 aprile si giocano le gare di ritorno dei quarti di finale di Europa League e di Conference League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Athletic Bilbao-Rangers 1 (ore 21)

Match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Si riparte dallo 0-0 dell’andata, quindi con tutto ancora da decidere. I Rangers hanno battuto il Fenerbahçe ai rigori dopo un 3-3 negli ottavi. L’Athletic Bilbao ha vinto contro la Roma 4-3.

Lazio-Bodo Glimt 1 (ore 21)

Gara di ritorno dei quarti di Europa League. Dopo aver superato il Viktoria Plzen, i biancocelesti cercano la semifinale contro i campioni di Norvegia. La squadra di Baroni si presenta all’appuntamento galvanizzata dalla vittoria contro l’Atalanta che la ha rilanciata in chiave Europa.

Manchester United-Lione (ore 21)

Gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Si riparte dal 2-2 dell’andata. Agli ottavi di finale il Lione aveva eliminato l’FSCB grazie anche al 4-0 inflitto nella partita di ritorno. Il Manchester United aveva avuto agevolmente la meglio sulla Real Sociedad.

Francoforte-Tottenham 1 (ore 21)

GInconro valevole per il ritorno dei quarti di Europa League. Si riparte dall’1-1 dell’andata. Il Tottenham arriva alla sfida dopo aver battuto l’AZ Alkmaar negli ottavi di finale, con qualche difficoltà. I tedeschi vengono da un ottavo di finale contro l’Ajax, vinto con un punteggio di 6 a 2.

Fiorentina-Celje 1 (ore 18.45)

Incontro valevole per il ritorno dei quarti di finale della Conference League. Si riparte dal 2-0 dell’andata in favore della Fiorentina. Superati gli ottavi di finale contro il Panathinakos, la squadra viola si confronta con il Celje, squadra slovena a sorpresa.

Chelsea-Legia 1 (ore 21)

Incontro valevole per il ritorno dei quarti di finale della Conference League. Si riparte dal 3-0 dell’andata in favore del Chelsea. I polacchi hanno faticato per qualificarsi, mentre il Chelsea ha mostrato superiorità, ma ci si aspetta di più nel prosieguo del torneo.

