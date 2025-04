Volley, SuperLega e Serie A1: le dirette del 16-17 aprile

Una settimana ricca di emozioni per la SuperLega Credem Banca e la Serie A1 Tigotà, arrivate rispettivamente a Gara 3 delle Semifinali Playoff e alla prima giornata dell’attesissima fase finale. Tutti i match saranno trasmessi in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World (vb.tv).

Le Finali Scudetto della Serie A1 Tigotà

Dopo le spettacolari vittorie dell’ultima giornata, le due grandi protagoniste di questa stagione – Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano – si preparano ad affrontarsi nella fase finale dei Playoff, che si preannuncia senza esclusione di colpi.

L’appuntamento è per mercoledì 16 aprile alle 20.30, quando la Prosecco Doc Imoco Conegliano ospiterà la Numia Vero Volley Milano al Palaverde di Villorba.

Nelle Semifinali, Conegliano ha incassato la sua prima sconfitta della stagione, mentre Milano ha mantenuto sangue freddo e concentrazione, approdando alle Finali da imbattuta in questa fase. Le premesse sono chiare: entrambe le squadre sono determinate a dare il massimo per conquistare il titolo.

Tutte le partite sono disponibili in diretta streaming su VBTV. Il programma completo e i risultati aggiornati sono consultabili su volleyballworld.com.

I Playoff della SuperLega Credem Banca

La SuperLega Credem Banca entra nel vivo con la terza giornata delle Semifinali, che potrebbe già rivelarsi decisiva per definire le due squadre finaliste ancora in corsa per il titolo di Campione d’Italia.

Mercoledì 16 aprile alle 20.30 riflettori puntati su Sir Susa Vim Perugia vs Cucine Lube Civitanova. La squadra umbra, forte di due vittorie consecutive, è sempre più vicina alla Finale, ma dovrà fare i conti con una Civitanova combattiva, che ha già messo in difficoltà i campioni in carica.

Giovedì 17 aprile alle 20.30, invece, sarà il turno di Itas Trentino, che affronterà in casa Gas Sales Bluenergy Piacenza. La formazione guidata da Riccardo Sbertoli, dopo due vittorie sofferte ma decisive al tie-break, punta a chiudere la serie senza lasciare spazio di rimonta agli avversari.

Gli appassionati potranno vivere tutte le emozioni di questi appuntamenti imperdibili in live streaming e in versione on-demand su VBTV. Il programma completo e i risultati di tutte le partite sono disponibili sul sito volleyballworld.com.

Semifinali Playoff SuperLega Credem Banca

Mercoledì 16 aprile

Sir Susa Vim Perugia – Cucine Lube Civitanova

In diretta dal Pala Barton Energy di Perugia ore 20:30

Telecronaca: Diego Anselmi

Giovedì 17 aprile

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza

In diretta dal ilT Quotidiano Arena di Trento ore 20:30

Telecronaca: Cristiana Chiarani e Silvia Fondriest

Finali Playoff Serie A1 Tigotà

Mercoledì 16 aprile

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Numia Vero Volley Milano

In diretta dal Palaverde di Villorba ore 20:30

Telecronaca: Mirco Cavallin