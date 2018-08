Pronostici del 18 agosto con Lazio-Napoli

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato. Bolletta dedicata agli anticipi del campionato di Serie A, alla Premier League e alla Ligue 1

Il campionato italiano è ai blocchi di partenza. I pronostici di sabato 18 agosto riguardano i due anticipi, ChievoVerona – Juventus e Lazio – Napoli, oltre a due partite di premier League e a una di Ligue 1. Complessivamente sono state scelte sei gare, che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Lazio-Napoli goal (ore 20.30)

Big match della prima giornata del camionato di Serie A. La Lazio ha perso le ultime due amichevoli pre-campionato, giocate contro Arsenal e Borussia Dortmund ma l’obiettivo resta quello di confermare l’ottima passata stagione. Due sconfitte in tre partite anche per i partenopei, ma la squadra di Ancelotti è accreditata tra le pretendenti al titolo.

Everton-Southampton goal (ore 16)

Gara valida per la seconda giornata del massimo campionato inglese. Nella partita di esordio entrambe le squadre hanno pareggiato: l’Everton in trasferta sul campo del Wolves mentre il Southampton in casa contro il Burnley.

Tottenham-Fulham 1 (ore 16)

Incontro valevole per la seconda giornata del massimo campionato inglese. Nella partita di esordio il Tottenham ha vinto in trasferta sul campo del Newcastle mentre il Fulham ha perso in casa dal Crystal Palace.

Chelsea-Arsenal goal (ore 18.30)

Anche Chelsea-Arsenal è gara valida per la seconda giornata del massimo campionato inglese. Nella partita di esordio i padroni di casa hanno vinto in trasferta sul campo dell’Huddersfield mentre gli ospiti hanno perso in casa dal Manchester City.

Guingamp-Paris Saint Germain over 2,5 (ore 17)

Incontro valevole per la seconda giornata del massimo campionato francese. Nella gara di esordio il Guingamp ha perso in trasferta sul campo del Saint Etienne mentre gli ospiti hanno vinto in casa contro il Caen.

ChievoVerona-Juventus 2 (ore 18)

Con ChievoVerona-Juventus debutta il campionato di calcio di Serie A 2018/2019. Gli scaligeri sono freschi del superamento del turno di Coppa Italia ai danni del Pescara. I bianconeri a sfoderare i nuovi acquisti, soprattutto Cristiano Ronaldo.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 18 agosto 2018

Lazio-Napoli goal (1,52)

Everton-Southampton goal (1,87)

Tottenham-Fulham 1 (1,27)

Chelsea-Arsenal goal (1,65)

Guingamp-Paris Saint Germain over 2,5 (1,55)

ChievoVerona-Juventus 2 (1,25)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 115 euro