Le statistiche e i precedenti di Torino-Roma, incontro valido per la prima giornata del campionato di Serie A.

TORINO – Domenica 19 agosto alle ore 18 andrà in scena Torino – Roma, incontro valevole per la prima giornata della Serie A 2018/2019. Sfida che si preannuncia molto interessante: da una parte c’è la compagine Granata che, dopo una stagione di alti e bassi, vuole rientrare nella lotta per l’Europa League. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra capitolina che, in questa sessione di mercato, ha messo in atto una vera e propria rivoluzione con 12 acquisti. Ad arbitrare la partita sarà il signor Di Bello della sezione di Brindisi. Di seguito statistiche e precedenti dell’incontro.

Serie A – Torino-Roma: statistiche e precedenti del match

ULTIMI 5 PRECEDENTI IN SERIE A:

2017-2018: Torino-Roma 0-1 (69′ Kolarov)

2016-2017: Torino-Roma 3-1 (9′ Belotti, 53′ Falque, 55′ Totti, 65′ Falque)

2015-2016: Torino-Roma 1-1 (73′ Pjanić, 90’+3 Maxi López)

2014-2015: Torino-Roma 1-1 (12′ Florenzi, 64′ Maxi López)

2013-2014: Torino-Roma 1-1 (28′ Strootman; 63′ Cerci)

VITTORIE CON MAGGIOR SCARTO IN SERIE A:

1949-1950 Torino-Roma 5-0 (13′ Santos, 15′ Santos, 46′ Frizzi, 73′ Santos, 84′ Giuliano)

1930-1931 Torino-Roma 1-4 (11′ Costantino, 15′ aut. Mongero, 25′ Volk, 54′ Volk, 73′ Rossetti)

RISULTATO PIÙ FREQUENTE:

Torino-Roma 1-1 (13 volte)

PARTITA CON IL MAGGIOR NUMERO DI GOL:

1933-1934 Torino-Roma 3-6 (18′ Scaramelli, 55′ Scopelli, 59′ Guaita, 61′ Silano, 62′ Bo, 70′ Guaita, 73′ Guaita, 75′ Guaita, 88′ Silano)

STATISTICHE IN SERIE A (TORINO IN CASA)

Giocate: 73

Vittorie Torino: 32

Pareggi: 27

Vittorie Roma: 14

Gol Torino: 110

Gol Roma: 67

STATISTICHE IN SERIE A (TOTALI)

Giocate: 146

Vittorie Torino: 45

Pareggi: 40

Vittorie Roma: 61

Gol Torino: 182

Gol Roma: 206