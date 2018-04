Pronostici calcio del 19 aprile 2018, con Eredivisie e Liga

I suggerimenti per le scommesse del giorno 19 aprile 2018. Bolletta dedicata a HNL, Superliga danese, Liga spagnola, Eredivisie, Allsvenskan e Coppa di Turchia

I pronostici per giovedì 19 aprile 2018 riguardano i massimi campionati croato, danese, olandese, svedese, spagnolo e la Coppa di Turchia. Sono state scelte sei gare e analizzate nel dettaglio.

Belupo-Zapresic 1 (1,75)

Si gioca la trentesima giornata del massimo campionato croato. Il Belupo proviene dalla sconfitta per 5-2 rimediata sul campo del Lokomotiv Zagreb e in classifica è settimo con 31 punti. Quattro lunghezze in più per lo Zapresic, quinto, che nell turno precedente ha perso in casa con l’Hajduk Split.

Lyngby-Sonderjyske over 2,5 (1,85)

Gara valida per i playout del massimo campionato danese, Gruppo B. Il Lyngby è all’ultimo posto con 22 punti, il Sonderjyske terzultimo a quota 37.

Utrecht-Gronigen over 2,5 (1,50)

Incontro valevole per la trentaduesima giornata del massimo campionato olandese. L’Utrecht proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Feyenoord e in classifica è quinto con 49 punti. Sedici lunghezze in meno per il Gronigen, tredicesimo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Roda.

Hammarby-Norkopping gol (1,52)

Match valido per la quarta giornata del massimo campionato svedese. L’Hammarby è la capolista a punteggio pieno mente il Norrkopping è terzo con due lunghezze in meno ed è reduce dalla vittoria casalinga contro il Kalmar.

Real Sociedad-Atletico Madrid gol (1,80)

Ne La Liga spagnola si gioca la trentatreesima giornata. Il Real Sociedad proviene dalla vittoria in trasferta sul campo del Las Palmas e in classifica è undicesimo con 40 punti. Ben 31 lunghezze in più per l’Atletico Madrid, secondo a -8 dalla capolista Barcellona e che nel turno precedente ha vinto in casa contro il Levante

Fenerbache-Besiktas gol (1.50)

Per le semifinali della Coppa di Turchia si gioca Fenerbache-Besiktas. Sfida tra due squadre che nel massimo campionato turco sono. rispettivamente, quarta e seconda, distanziate di due lunghezze.

