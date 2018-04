La blogger chiavarese Federica Ferraro testimonial di Entella Inside

Federica Ferraro, fashion blogger e web influencer con quasi 100K followers, protagonista di Entella Inside

CHIAVARI – Avvicinare di più i tifosi allo ​stadio e rendere la propria esperienza all’interno dell’impianto sempre più confortevole ed esclusiva. Sono questi due dei principi che alimentano la filosofia di VISITpass, startup nata nel 2017 a Chiavari e attualmente incubata in Wylab, che ancora una volta si conferma polo certificato di sviluppo e innovazione in ambito sportivo.

VISITpass ha studiato in sinergia con i club partner (già cinque in Serie B) iniziative emozionali dedicate ai propri sostenitori, proprio come nel caso di Entella Inside.

“​Abbiamo coinvolto le società nella realizzazione di tour nel dietro le quinte del match – racconta l’ideatore del progetto Thomas ​Ronconi – ​che danno la possibilità ai tifosi di entrare negli spogliatoi poco prima dei giocatori, assistere al riscaldamento pre partita da bordo campo e accedere alla tribuna vip e all’Area Hospitality per godersi la partita da una zona privilegiata cercando di coinvolgere per lo più famiglie e bambini. Il giorno dopo, raccontandolo ai compagni di scuola, si potrà generare l’interesse in tanti nuovi piccoli tifosi con il relativo aumento per le società di supporters presenti allo stadio”.

La testimonial dell’iniziativa

Quale testimonial migliore dell’iniziativa se non una chiavarese doc? Si chiama Federica Ferraro ed è una fashion blogger and web influencer con quasi 100K followers che ha già all’attivo importanti collaborazioni con brand di alta moda. “Al cuor non si comanda però – racconta Federica – e poter vivere questa esperienza a stretto contatto con la squadra della mia città è stata un’emozione unica. Ringrazio la società Virtus Entella che mi ha regalato una maglietta con il numero 10 sulle spalle ed il mio nome”.

Per partecipare ad Entella Inside basta soltanto attivare il proprio pass digitale su www.visitpass.it/accedi e prenotarsi poi via mail a comunicazione@entella.it.