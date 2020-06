I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì 22 giugno sono dedicati alla 27° giornata di Serie A, alla 30° giornata di Premier League e alla 31° giornata della Liga spagnola

Lunedì 22 giugno si giocan ola 27° giornata di Serie A, la 30° giornata di Premier League e la 30° giornata della Liga spagnola. I pronostici riguardano complessivamente sei gare relative a detta competizione, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio il pronostico del giorno.

Manchester City – Burnley 1 (ore 21)

Gara valida per la trentesima giornata di Serie A. Nell’ultimo turno disputato i padroni di casa hanno vinto per 3-0 contro l’Arsenal e in classifica sono secondi con 60 punti. A quota 39 il Burnley, nono e reduce dal pari interno per 1-1 contro il Tottenham.

Fiorentina – Brescia 1 (ore 19.30)

Match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. I padroni di casa, nell’ultimo turno hanno pareggiato per 0-0 sul campo dell’Udinese e in classifica sono tredicesimi con 30 punti. A quota 16 il Brescia, fanalino di coda del torneo e reduce dalla sconfitta per 2-1 sul campo del Sassuolo.

Lecce – Milan 2 (ore 19.30)

Incontro valevole per la ventisettesima giornata di Serie A. Il Lecce proviene dalla sconfitta casalinga per 2-7 contro l’Atalanta ed é diciottesimo in classifica con 25 punti. A quota 36 il Milan, settimo, che nell’ultimo turno disputato ha perso in casa per 1-2 contro il Genoa.

Bologna – Juventus over 2,5 (ore 21.45)

Gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Il Bologna proviene dalla sconfitta per 2-0 rimediata all’Olimpico contro la Lazio ed é decimo in classifica con 34 punti. A quota 63 la capolista Juventus, reduce dalla vittoria casalinga per 2-0 contro l’Inter.

Villareal – Siviglia 2 (ore 19.30)

Incontro valevole per la trentunesima giornata della Liga spagnola. Il Villareal proviene dalla vittoria di misura sul campo del Granada e in classifica é settimo con 47 punti. A quota 52 il Siviglia, terzo, che nell’ultimo turno ha pareggiato in casa per 0-0 contro la capolista Barcellona.

Leganes – Granada 1 (ore 22)

Match valido per la trentunesima giornata di Liga spagnola. Il Leganes proviene dal pareggio per 1-1 sul campo del Maiorca ed é ultimo in classifica con 24 punti, a pari merito con l’Espanyol. A quota 42 il Granada, nono e reduce dalla sconfitta casalinga per 0-1 contro il Villareal.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 22 giugno 2020

Manchester City – Burnley 1 (1,14)

Fiorentina – Brescia 1 (1,53)

Lecce – Milan 2 (1,68)

Bologna – Juventus over 2,5 (1,72)

Villareal – Siviglia 2 (2,70)

Leganes – Granada 1 (1,45)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 197 euro