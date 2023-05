I consigli del giorno 22 maggio 2023 sono dedicati ai posticipi di Serie A e Premier League e ai playoff di Serie C

Lunedì 22 maggio si giocano i posticipi di Serie A, Premier League e le gare di ritorno del primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Roma – Salernitana 1 (1.47)

Posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. La squadra di Mourihno, galvanizzata per la seconda finale europea consecutiva, é in corsa per ottenere un posto nella prossima edizione di Champions League. I giallorossi, dopo il pari a reti bianche di Bologna, sono sesti quota 59, grazie a un percorso di diciassette partite vinte, otto pareggiate e dieci perse, quarantacinque reti realizzate e trentatré incassate. Di fronte avranno i campani, in cerca dei punti decisivi per acquisire la matematica salvezza. Reduci dal successo al fotofinish contro l’Atalanta, sono quindicesimi, con otto lunghezze di vantaggio su Spezia e Verona, con 35 punti, frutto di quattordici vittorie, quattordici pareggi e tredici sconfitte, cinquantasei reti realizzate e trentacinque incassate

Empoli – Juventus 2 (1.67)

Posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. I toscani, pareggiando per 2-2 a Marassi contro la Sampdoria, hanno conquistato la matematica salvezza. Occupano il quattordicesimo posto a quota 38 con un percorso di nove partite vinte, dodici pareggiate e quattordici perse, trentatré gol fatti e quarantasei subiti. I bianconeri, delusi per l’eliminazione semifinale in Europa league, hanno ora come unico obiettivo quello di conquistare un posto per la prossima edizione di Champions League. Vengono da tre successi consecutivi, contro Lecce (2-1), Atalanta (0-2) e Cremonese (2-0). Occupan0 la seconda posizione, a +2 dalla Lazio, con 66 punti, frutto di ventuno vittorie, sei pareggi e otto sconfitte, cinquantaquattro gol fatti e ventotto subiti.

Newcastle – Leicester 1 (ore 21)

Gara valida per la trentasettesima giornata di Premier League. Il Newcastle viene dalla vittoria casalinga per 4-1 contro il Brighton ed é terzo con 69 punti. A quota 30 il Leicester, penultimo e reduce dalla sconfitta casalinga per 0-3 contro il Liverpool.

Entella – Gubbio 1 (ore 20.30)

Match valido per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Si riparte dal 2-0 dell’andata in favore del Gubbio. Gli umbri erano arrivati quinti a quota 58, con un cammino di diciassette vittorie, dieci pareggi e undici sconfitte, cinquanta reti realizzate e trentaquattro incassate. Al primo turno dei playoff al Gubbio é bastato un pareggio contro la Recanatese, al secondo l’1-1 contro il Pontedera, sempre in virtù del piazzamento in regular season. I liguri iniziano ora i playoff: erano arrivati terzi nel Girone con 79 punti, frutto di ventitré vittorie, dieci pareggi e cinque sconfitte, sessanta gol fatti e settantanove subiti. Sono quattro i precedenti tra le due compagini con un bilancio di perfetto equilibrio: un successo a testa a due pareggi. Nel corso della regular season sia all’ andata sia al ritorno finì a reti inviolate.

Lecco – Ancona 1 (ore 20.30)

Match valido per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Si riparte dal 2-2 dell’andata. I marchigiani hanno avuto la meglio sulla Lucchese nel Primo Turno (1-1) e sulla Carrarese nel Secondo Turno della Fase del girone B. Al termine della regular season si erano piazzati settimi a quota 58, con un cammino di sedici vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte, quarantaquattro reti realizzate e cinquantotto incassate. I lombardi iniziano ora i playoff: erano arrivati terzi nel Girone A con 62 punti, frutto diciassette vittorie, undici pareggi e dieci sconfitte, quarantacinque gol fatti e quaranta subiti.

Levante – Ibiza 1 (ore 20.30)

Match valido per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Si riparte dal 2-2 dell’andata.. Al primo turno dei playoff la Virtus Verona ha eliminato il Novara (3-0), al secondo il Padova (0-1). I veneti erano arrivati sesti nel Girone A con 58 punti, grazie a un percorso di quindici partite vinte, tredici pareggiate e dieci perse, quarantasei reti realizzate e trenta incassate. Gli abruzzesi si erano piazzati al terzo posto nel Girone B con punti, frutto di diciannove vittorie, otto pareggi e undici sconfitte, cinquantotto gol subiti e quarantadue incassati.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per il 22 maggio 2023